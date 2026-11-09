Rodrigo Paz Pereira: Un año de Gobierno en Bolivia entre tensiones y reformas pendientes

Buenos Aires, 9 de noviembre (Xinhua) — El presidente Rodrigo Paz Pereira conmemora un año en el poder en Bolivia, enfrentando una crisis económica y buscando recuperar el financiamiento internacional. Sin embargo, la tensión política y social se ha intensificado, según análisis de expertos y políticos.

Desde el inicio de su gestión el 8 de noviembre de 2025, Paz Pereira ha marcado un cambio en la política boliviana tras dos décadas de dominio del Movimiento Al Socialismo (MAS). En este primer año, ha implementado medidas como la reducción parcial de subsidios a los combustibles y la transición a un régimen cambiario flexible, además de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que otorga créditos por 1.900 millones de dólares al país.

A pesar de estos avances, los analistas advierten que la escasez de divisas, los problemas de abastecimiento y la falta de reformas estratégicas continúan siendo grandes desafíos para la administración de Paz Pereira. El experto en comunicación, Martín Moreira, señala que la falta de un modelo económico claro ha generado incertidumbre y descontento social, afectando el poder adquisitivo de la población.

Moreira también destacó la disminución de la confianza de los inversionistas y la polarización social que se ha intensificado. Por su parte, Antonio Vargas, analista político y docente en la Universidad Mayor de San Andrés, considera que uno de los logros más significativos de la gestión ha sido recuperar el acceso al financiamiento internacional, aunque persisten dificultades para implementar las reformas necesarias en áreas como inversiones, hidrocarburos y minería.

El año de Paz Pereira ha estado marcado por una notable conflictividad social, con bloqueos y protestas que han afectado el abastecimiento de productos básicos y han generado descontento en ciudades como La Paz. Estas tensiones han requerido medidas de emergencia y la intervención de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden.

En el ámbito político, la administración ha sufrido una reconfiguración significativa, con solo cinco de los 14 ministros originales aún en funciones. Las renuncias y destituciones han sido frecuentes, evidenciando la falta de coordinación en el gabinete. Las relaciones internas también se han visto afectadas, especialmente entre Paz Pereira y su vicepresidente, Edmand Lara, quien se ha declarado opositor a su gestión.

El expresidente Jorge "Tuto" Quiroga ha calificado este primer año como una oportunidad desaprovechada, aunque reconoce ciertos avances, como la modificación de subsidios y el acuerdo con el FMI. En contraste, el actual Gobierno sostiene que su primer año se ha centrado en el ordenamiento económico e institucional.

El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Williams Bascopé, afirmó que su administración ha enfrentado intentos de desestabilización mientras implementaba cambios necesarios. Uno de los logros que reivindica es la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su extradición a Estados Unidos.

En resumen, Paz Pereira concluye su primer año de Gobierno con un acceso renovado al financiamiento externo, ajustes económicos en curso y un panorama social y político cada vez más complicado, evidenciado por una caída del 40% en la aprobación de su gestión, pasando del 65% en noviembre de 2025 al 25% en octubre de 2026.