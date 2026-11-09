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Estafas inmobiliarias: decomisaron dos propiedades en Funes y Alvear

Los lotes están ubicados en Funes y Alvear y fueron incorporados a la Aprad. Con su futura subasta, los fondos podrán destinarse a compensar a los damnificados y financiar acciones sociales.

09/11/2026 | 10:17Redacción Cadena 3 Rosario

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Uno de los lotes decomisados por Aprad.

FOTO: Uno de los lotes decomisados por Aprad.

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La Provincia de Santa Fe tomó posesión de dos propiedades ubicadas en Funes y Alvear, vinculadas a una investigación por estafas inmobiliarias y lavado de activos. Los inmuebles fueron incorporados a la órbita de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). Uno cuenta con una construcción y el otro es un terreno baldío.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó que la causa investiga maniobras en las que los responsables vendían propiedades que luego no entregaban a los compradores. En el mismo expediente también fue decomisado un bar de Rosario. Con estas incorporaciones, ya son 25 los inmuebles decomisados en toda la provincia y más de 50 las unidades inmobiliarias alcanzadas.

“Cada bien que le quitamos al delito luego se incorpora a subastas públicas, para convertirlo en recursos que permitan resarcir a las víctimas”, sostuvo Figueroa Escauriza. Por su parte, el subsecretario de la Aprad, Hernán Matich, detalló que el dinero obtenido tiene tres destinos: compensar a los damnificados, financiar el funcionamiento de la agencia y respaldar acciones de interés social, como la entrega de recursos a clubes y escuelas.

En la última subasta, realizada el 16 de octubre, la Provincia recaudó $1.645.810.000. A través de los seis remates organizados durante la actual gestión, el monto acumulado superó los $6.600 millones. Según informaron desde el organismo, ya se concretaron alrededor de 100 entregas y donaciones a instituciones.

Lectura rápida

¿Qué propiedades tomó la Provincia de Santa Fe? Dos propiedades ubicadas en Funes y Alvear.

¿Quién explicó la causa de la investigación? El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

¿Cuándo se realizó la última subasta? El 16 de octubre.

¿Cuánto recaudó la Provincia en la última subasta? $1.645.810.000.

¿Qué se hace con el dinero obtenido de las subastas? Se utiliza para compensar a los damnificados, financiar la agencia y apoyar acciones de interés social.

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