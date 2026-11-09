Fieles de Rosario viajaron para la primera misa del Papa: "Esperamos que traiga paz"

FOTO: La emoción de los rosarinos que llegaron a Buenos Aires para ver a León XIV

Fieles de distintas parroquias de Rosario viajaron a Buenos Aires para participar de la primera misa del papa León XIV en Argentina. Entre banderas, cantos y muestras de emoción, integrantes de las comunidades de Nuestra Señora de la Merced y Espíritu Santo compartieron sus expectativas por el encuentro con el Pontífice y el mensaje que esperan de su visita.

Una de las representantes de la parroquia Nuestra Señora de la Merced explicó el significado de los colores que identificaban a su comunidad: “Son los colores de la Virgen de la Merced. Ella se le apareció a San Pedro Nolasco para pedir la liberación de los cautivos, en la época en que los cristianos eran presos por los moros”. Sobre León XIV, recordó su paso por Uruguay y destacó: “Qué hombre cercano, qué hombre claro”. Además, expresó su emoción por acompañarlo y sostuvo: “Vale la pena ser cristiano siempre”.

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?? ROSARINOS VIAJARON A BUENOS AIRES PARA VER AL PAPA: "QUEREMOS QUE TRAIGA LA PAZ QUE NECESITA ESTE PAÍS" Fieles de distintas parroquias de Rosario llegaron al Monumento de los Españoles, en Palermo, para participar de la primera misa del papa León XIV en la Argentina. https://t.co/krOjTVEGj5 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 9, 2026

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Desde la parroquia Espíritu Santo llegaron cinco mujeres, amigas y compañeras de trabajo pastoral, catequistas e integrantes de Acción Católica. Una de ellas contó que se emocionó desde que ingresó a la calle Libertadores y manifestó su deseo de que la celebración permita que más personas se acerquen a la fe. También destacó la participación juvenil en las comunidades religiosas: “Después de la cuarentena, muchos jóvenes se acercaron a la parroquia”, señaló, al describir los grupos que reciben a adolescentes y adultos jóvenes.

Otros rosarinos que viajaron para participar de la celebración coincidieron en la expectativa por el mensaje del Papa y la posibilidad de renovar la fe. “Hay mucha expectativa y esperamos renovar la fe, que traiga la paz que está necesitando este país”, expresaron. La presencia de las comunidades de Rosario reflejó el acompañamiento de los fieles de la ciudad a la primera misa de León XIV en el país.