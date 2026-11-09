Kicillof le regaló un mate al papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione

FOTO: León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione.

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El papa León XIV y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, intercambiaron regalos este lunes durante la visita del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, en el sur del conurbano bonaerense.

El mandatario provincial, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, recibió al Santo Padre en la institución. Durante el encuentro, le obsequió un mate y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione, realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

León XIV también le entregó un presente al gobernador, en medio de las muestras de emoción de quienes se acercaron a recibirlo.

Tras el intercambio, el Papa saludó a los integrantes de la comitiva provincial y a las autoridades del establecimiento, que alberga a 400 personas con discapacidad.

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