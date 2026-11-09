FOTO: León XIV aboga por el amor de Cristo en su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- En su segundo día en Argentina, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde expresó su deseo de que "el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión". Durante su discurso, subrayó que el amor que se vive en esta institución no solo se manifiesta a través de obras, sino que también se refleja en cada gesto y sonrisa de sus habitantes.

El pontífice se refirió a las personas con discapacidad, afirmando que este lugar "no descarta a las personas sino que las incorpora a la vida social". En su intervención, recalcó la importancia de mantener "relaciones humanas auténticas y sinceras donde no se abandona a nadie, sino que se acompaña" y se hace sentir a las personas queridas.