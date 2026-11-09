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León XIV aboga por el amor de Cristo en su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole

Durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, el Papa instó a que el amor de Cristo prevalezca sobre la exclusión, resaltando la importancia de la inclusión social para las personas con discapacidad.

09/11/2026 | 10:22Redacción Cadena 3

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León XIV aboga por el amor de Cristo en su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole

FOTO: León XIV aboga por el amor de Cristo en su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole

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Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) -- En su segundo día en Argentina, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, donde expresó su deseo de que "el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión". Durante su discurso, subrayó que el amor que se vive en esta institución no solo se manifiesta a través de obras, sino que también se refleja en cada gesto y sonrisa de sus habitantes.

El pontífice se refirió a las personas con discapacidad, afirmando que este lugar "no descarta a las personas sino que las incorpora a la vida social". En su intervención, recalcó la importancia de mantener "relaciones humanas auténticas y sinceras donde no se abandona a nadie, sino que se acompaña" y se hace sentir a las personas queridas.

Lectura rápida

¿Qué dijo el Papa en su visita?
El Papa León XIV expresó que el amor de Cristo debe prevalecer sobre el individualismo y la exclusión.

¿Dónde se llevó a cabo la visita?
La visita se realizó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, Buenos Aires.

¿Quiénes fueron mencionados durante la visita?
Se mencionaron a Marta y Norma, dos residentes del Cottolengo, y a San Luis Orione, fundador de la institución.

¿Cuál es la misión del Cottolengo?
El Cottolengo busca integrar a las personas con discapacidad a la vida social, promoviendo relaciones humanas sinceras.

¿Qué actividades realizó el Papa?
El Papa interactuó con los residentes y autoridades, y recorrió las instalaciones del Cottolengo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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