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Minuto a minuto de León XIV en Uruguay: cuenta regresiva antes de su histórico arribo a Argentina
En su tercer día de gira, el Pontífice encabeza sus últimos actos en suelo uruguayo, mientras se ultiman los preparativos para su llegada al país.
08/11/2026 | 10:44Redacción Cadena 3
FOTO: Papa León XIV.
El papa León XIV transita las últimas horas de su visita a Uruguay en una jornada marcada por la emoción de los fieles y la expectativa creciente en la Argentina, donde se ultiman los operativos de seguridad y organización para su inminente arribo.
El minuto a minuto de la agenda papal:
08:41 – Mensaje de fe en Juanicó: El Santo Padre comenzó la jornada en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Allí llamó a los fieles a «vivir la fe sin miedo» y recordó que "la casa y el amor de Dios siempre están con nosotros, en momentos felices y en la enfermedad".
09:02 – Confirmación oficial en Argentina: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó que está "todo listo" para la recepción oficial, destacando el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las jurisdicciones de CABA, PBA y Córdoba.
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Visita papal a Argentina. El papa León XIV llega a Argentina: agenda y horarios de su primera visita
El Santo Padre arribará este domingo por la tarde al Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo.
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09:31 – Arribo a Florida y distinción: León XIV llegó a la ciudad de Florida, donde fue declarado Ciudadano Ilustre por la intendencia local antes de abordar el papamóvil.
09:53 – Ingreso a la Catedral Basílica: Tras recorrer las calles y bendecir a decenas de niños a su paso, el Pontífice ingresó al templo principal de la ciudad.
10:20 – Previsión multitudinaria en Luján: El intendente de Luján, Leonardo Boto, detalló los operativos para la misa del próximo miércoles y estimó una concurrencia de entre 1,5 y 2 millones de personas, con un despliegue de 20 megapantallas y la participación de Luciano Pereyra en la previa.
10:27 – Inicio de la misa de despedida: León XIV dio comienzo a su última celebración eucarística en territorio uruguayo, paso previo a abordar el vuelo que lo trasladará a la Argentina.