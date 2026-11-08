Minuto a minuto de León XIV en Uruguay: cuenta regresiva antes de su histórico arribo a Argentina

El papa León XIV transita las últimas horas de su visita a Uruguay en una jornada marcada por la emoción de los fieles y la expectativa creciente en la Argentina, donde se ultiman los operativos de seguridad y organización para su inminente arribo.

El minuto a minuto de la agenda papal:

08:41 – Mensaje de fe en Juanicó: El Santo Padre comenzó la jornada en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Allí llamó a los fieles a «vivir la fe sin miedo» y recordó que "la casa y el amor de Dios siempre están con nosotros, en momentos felices y en la enfermedad".

09:02 – Confirmación oficial en Argentina: La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirmó que está "todo listo" para la recepción oficial, destacando el trabajo coordinado entre el Gobierno nacional, la Iglesia y las jurisdicciones de CABA, PBA y Córdoba.

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09:31 – Arribo a Florida y distinción: León XIV llegó a la ciudad de Florida, donde fue declarado Ciudadano Ilustre por la intendencia local antes de abordar el papamóvil.

09:53 – Ingreso a la Catedral Basílica: Tras recorrer las calles y bendecir a decenas de niños a su paso, el Pontífice ingresó al templo principal de la ciudad.

10:20 – Previsión multitudinaria en Luján: El intendente de Luján, Leonardo Boto, detalló los operativos para la misa del próximo miércoles y estimó una concurrencia de entre 1,5 y 2 millones de personas, con un despliegue de 20 megapantallas y la participación de Luciano Pereyra en la previa.

10:27 – Inicio de la misa de despedida: León XIV dio comienzo a su última celebración eucarística en territorio uruguayo, paso previo a abordar el vuelo que lo trasladará a la Argentina.