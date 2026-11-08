El padre Munir Bracco instó a preparar la llegada del papa tendiendo "puentes y no muros"
En su homilía dominical, el vocero de la Arquidiócesis de Córdoba remarcó la importancia del mensaje de León XIV de poner "a la persona en el centro". Alertó por el impacto de las apuestas online en los jóvenes.
08/11/2026 | 09:10Redacción Cadena 3
FOTO: Munir Bracco, sacerdote vocero de la Arquidiócesis de Córdoba.
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Santa Misa
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