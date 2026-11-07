Fin de semana largo en Rosario: cómo funcionarán los servicios por el feriado del lunes

Rosario tendrá un esquema especial de servicios durante este fin de semana largo, debido al feriado nacional del lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a Argentina. La Municipalidad dio a conocer cómo funcionarán las distintas áreas y confirmó que la actividad comercial será prácticamente normal, ya que la mayoría de los locales abrirá sus puertas en sus horarios habituales.

En materia de salud, estarán garantizadas las guardias en los hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. También funcionará el SIES (107) para urgencias y emergencias. En cambio, los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados durante la jornada.

La atención administrativa tendrá algunas restricciones. Los Centros Municipales de Distrito atenderán únicamente a quienes tengan turnos previamente asignados para renovar la licencia de conducir, mientras que las demás oficinas municipales no recibirán público. Los trámites y gestiones digitales podrán realizarse durante las 24 horas a través de rosario.gob.ar y MuniBot.

En cuanto a la higiene urbana, la recolección de residuos funcionará con normalidad. Desde el municipio solicitaron sacar los residuos entre las 19 y las 21 para evitar desbordes y malos olores. Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos de 7 a 18 para visitas, y también se realizarán inhumaciones y trámites administrativos vinculados con situaciones inmediatas.

El transporte urbano de pasajeros circulará con horario de día festivo, mientras que taxis y remises prestarán servicio normalmente. El estacionamiento medido y los carriles exclusivos no estarán en funcionamiento, pero el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici estará disponible durante las 24 horas. Además, el Centro de Atención al Usuario de la Terminal de Ómnibus atenderá de 8 a 19.30.

Por último, el balneario La Florida abrirá en su horario habitual, de 9 a 19, y el Teléfono Verde funcionará con normalidad a través de la línea 0800-444-0420 y del WhatsApp 3415781509. Los bancos permanecerán cerrados durante el feriado y retomarán su actividad el miércoles.