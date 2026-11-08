FOTO: Luján se prepara para la histórica misa del papa León XIV con posibles dos millones de asistentes

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- El intendente de Luján, Leonardo Boto, aseguró que la ciudad se prepara para recibir al papa León XIV el próximo miércoles, cuando encabezará una misa en la Basílica, y estimó que podrían asistir entre un millón y un millón y medio de personas, aunque advirtió que la convocatoria podría alcanzar los dos millones.

En declaraciones a Splendid AM990, el jefe comunal sostuvo que no esperan modificaciones en la agenda prevista y destacó que trabajan desde hace meses en la organización del evento: "Creo que va a ser una de las grandes páginas por lo menos de la historia de Luján, de la provincia. Va a ser muy importante para la patria recibir a Su Santidad".

Boto detalló que el operativo abarcará la zona de la Basílica, la plaza y los dos kilómetros de la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Autovía 7.

Además, explicó que se instalarán 20 megapantallas y se construirán espacios transversales para evitar avalanchas y facilitar la circulación de los asistentes. La vigilia contará con actividades religiosas y artistas, mientras que Luciano Pereyra participará de la previa a la llegada del Papa.

Sobre el mensaje que podría brindar León XIV, el intendente consideró que estará enfocado en la doctrina social de la Iglesia y en los desafíos actuales, como la inteligencia artificial: "No veo a un Papa que esté hablando de coyunturas locales", afirmó, y anticipó que el Pontífice buscará remarcar que "el ser humano tiene que estar en el centro".

Por último, el jefe comunal destacó el diálogo entre las distintas jurisdicciones durante la organización de la visita y consideró que el desafío de los dirigentes argentinos es "poder encontrar puntos en común" y alcanzar consensos básicos.

También aclaró que la misa será principalmente una celebración de la caridad y que la mayoría de los asistentes estará vinculada a las obras sociales de la Iglesia.