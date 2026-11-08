FOTO: Intenso calor en el AMBA: se espera una semana con temperaturas de hasta 30 grados

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) -- Una semana de intenso calor se anticipa para Capital Federal y sus alrededores, según lo comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En este sentido, las temperaturas máximas alcanzarán casi los 30 grados, mientras que las mínimas rondarán los 20 grados a medida que avance la semana.

Así, se prevén jornadas soleadas y calurosas, propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones.

Para este domingo, se pronostica un cielo despejado y vientos del sudoeste que cambiarán al este y posteriormente al noreste, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22, lo que lo convierte en el día más frío de la semana.

El lunes, feriado nacional por la visita del papa León XIV, se espera cielo despejado, vientos del norte cambiando al noreste, y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 25 grados.

Para el martes, feriado en CABA y Córdoba, se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del norte que rotarán al noreste, y temperaturas entre 15 y 26 grados.

El miércoles, feriado en la provincia de Buenos Aires, se prevé un cielo mayormente nublado y vientos del norte cambiando al noreste, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 28, siendo uno de los días más calurosos de la semana.

El jueves se pronostica cielo parcialmente nublado, vientos del noreste que rotarán al este, y temperaturas que irán de 17 a 29 grados, siendo el día más caluroso de toda la semana.

Para el viernes, se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del este y temperaturas que se ubicarán entre 19 y 28 grados, en otra jornada soleada.

Por último, el sábado se espera cielo mayormente nublado y vientos del este, con mínimas de 19 grados y máximas de 28, por lo que el calor persistirá.