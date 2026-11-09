Transformá tu baño en un refugio con la tendencia del "soft bathroom"

El mundo actual se caracteriza por ser un lugar ruidoso, lleno de notificaciones constantes y un sinfín de responsabilidades. Sin embargo, nuestros hogares suelen ser el refugio donde podemos relajarnos y desconectar. La tendencia del "soft bathroom" lleva esta idea un paso más allá, transformando el baño en un verdadero oasis de calma. Este estilo se asemeja a una extensión del living, incorporando elementos de spa como bañeras de hidromasaje, iluminación suave y textiles acogedores.

Según la diseñadora Maggie Vollrath de Provision Studios, la tendencia del "soft bathroom" se centra en trasladar la calidez e intimidad de los espacios de estar al baño. El objetivo es crear un ambiente que resulte acogedor, personal y hermoso para disfrutar el tiempo que se pasa en él. "Estamos viendo un cambio en cómo las personas desean experimentar sus hogares, especialmente en espacios que tradicionalmente se diseñaban por su utilidad", explicó Vollrath. "Ha habido un resurgimiento de momentos de tocador hermosos en las redes sociales, lo que refleja un deseo mayor de crear espacios tranquilos y personales donde realmente podamos disfrutar de nuestras rutinas diarias".

En lugar de apresurarse durante la rutina matutina o entrar y salir del baño por la noche, los "soft bathrooms" invitan a crear entornos cómodos donde se pueda permanecer un tiempo prolongado.

Para quienes desean adoptar la estética del "soft bathroom", no es necesario realizar una gran renovación. Algunos cambios simples o adiciones pueden marcar una gran diferencia. Uno de los métodos más sencillos para introducir suavidad en el baño es incorporar elementos que se asocian tradicionalmente con los espacios de estar. "Muebles antiguos hermosos, asientos tapizados, cortinas de tela y alfombras pueden transformar completamente la sensación de una habitación", destacó Vollrath. Agregó que los baños suelen estar llenos de superficies duras, por lo que la inclusión de elementos más suaves crea un balance y hace que el espacio se sienta más íntimo y acogedor.

La suavidad también se logra permitiendo que los materiales interactúen entre sí. Se puede optar por piedra natural, muebles de madera finamente terminados, azulejos artesanales y detalles arquitectónicos tradicionales. "Estos elementos introducen calidez y carácter, haciendo que el baño se sienta como una extensión del hogar", explicó Vollrath. "Y la suavidad no significa que todo deba ser claro o neutro. Me encanta incorporar tonos de madera ricos, mármoles con vetas hermosas y colores más profundos que generan una sensación de comodidad e intimidad".

Para crear un ambiente que invite a "ralentizar", los detalles como la iluminación, la vegetación y pequeños elementos decorativos son fundamentales. Vollrath sugirió que esto se puede lograr a través de apliques decorativos, una obra de arte enmarcada, una pantalla de tela o un área de tocador diseñada con atención. "Particularmente me gusta la idea de crear un lugar dedicado para sentarse y disfrutar de la rutina matutina o vespertina", comentó. "Esos pequeños momentos de confort pueden hacer una gran diferencia en cómo experimentamos nuestros hogares".

Recomendó incorporar múltiples fuentes de iluminación con reguladores de intensidad siempre que sea posible. Tener una iluminación hermosa y funcional al prepararse, y una iluminación más suave y atmosférica por la noche, permite que el espacio cumpla ambas funciones de manera armoniosa.