Carmen Barbieri podría ser dada de alta tras días de internación por COVID-19 e infección urinaria

La reconocida conductora Carmen Barbieri, de 71 años, podría recibir el alta médica en las próximas horas, tras haber estado varios días internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, debido a una infección urinaria que causó una inflamación renal. Durante su estancia en el centro de salud, se confirmó que también tenía COVID-19.

La evolución favorable de la artista fue confirmada por Juan Curubeto, su abogado y representante, quien indicó que antes de ser dada de alta, deberá completar una serie de controles médicos, que incluyen una ecografía para verificar el estado de sus riñones y comprobar si la inflamación ha cedido.

Durante su internación, Barbieri recibió tratamiento por vía intravenosa. Aunque los médicos consideraron la posibilidad de cambiar el tratamiento tras un episodio de fiebre que presentó durante la noche, decidieron mantener el mismo esquema, que se trasladará a un tratamiento oral al regresar a su hogar.

En cuanto a su estado relacionado con el coronavirus, Curubeto explicó que, según el equipo médico, la infección no habría afectado sus pulmones. Además, algunos rastros hallados en los estudios estarían relacionados con un cuadro gripal previo que la conductora había padecido.

La internación fue confirmada inicialmente por su hijo, Federico Bal, quien se encuentra en Costa Rica por motivos laborales. Bal había informado que su madre estaba recibiendo atención médica por la infección urinaria y luego confirmó que un análisis había dado positivo para COVID-19.

Durante su internación, Barbieri estuvo aislada en la clínica y no pudo recibir visitas, aunque se mantuvo en contacto con sus familiares y amigos a través de su teléfono celular.

Por recomendación de su entorno, la conductora no retomará de inmediato sus compromisos laborales y permanecerá en casa durante los próximos días para completar su recuperación. Se espera que vuelva a trabajar el lunes de la próxima semana. Este episodio de salud se suma a una serie de complicaciones que ha enfrentado en las últimas semanas. A fines de octubre, Barbieri había revelado que había padecido simultáneamente meningitis, broncoespasmo y gripe, con fiebre que alcanzó los 40 grados, lo que la llevó a suspender sus actividades y a permanecer en reposo.