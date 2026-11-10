En una vigilia histórica en Palermo, León XIV conmovió a miles de jóvenes: "¡No se arrodillen!"

FOTO: Un millón de personas esperan a León XIV en Palermo para la vigilia con jóvenes. (Foto: AFP)

FOTO: Un millón de personas esperan a León XIV en Palermo para la vigilia con jóvenes. (Foto: AFP)

FOTO: El papa encabeza una vigilia con más de un millón de jovenes en el Monumento de los Españoles.

“¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar”. Con esas palabras, el papa León XIV comenzó su mensaje ante miles de jóvenes reunidos este martes por la noche en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La vigilia, que marcó el cierre de su tercera jornada en el país, estuvo atravesada por testimonios de vida, música, oración y reflexiones sobre los desafíos de las nuevas generaciones.

Durante su intervención, el Pontífice abordó temas como las adicciones, la presión por conseguir aprobación en las redes sociales, la vocación religiosa y la relación entre la fe y las actividades cotidianas. Uno de los mensajes más contundentes estuvo dirigido a quienes enfrentan situaciones de consumo o sienten que perdieron el rumbo: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense!”.

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León XIV llegó al Monumento de los Españoles cerca de las 20.30, después de regresar de Córdoba. En el último tramo del recorrido se trasladó en papamóvil entre los fieles, saludó a la multitud y se detuvo para bendecir a varios bebés. Luego recibió una ovación y escuchó las palabras de bienvenida del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

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El llamado del Papa frente a las adicciones y los ídolos de la sociedad

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, León XIV advirtió sobre las falsas promesas de felicidad y los modelos que pueden terminar condicionando la vida de los jóvenes.

“Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, sostuvo.

También alertó sobre las consecuencias de buscar permanentemente la aprobación de los demás, especialmente en las redes sociales. “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales”, señaló.

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AHORA | "No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que dios les ha dado": Habla el papa León XIV ante más de 1.300.000 jóvenes. #ElPapaEnLaArgentina Seguí la información minuto a minuto en https://t.co/lbSJqoeCsG https://t.co/RxsbFNOj8D — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 11, 2026

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El Papa agregó que la envidia puede impedir alegrarse por el bien ajeno y que el egoísmo puede llevar a tratar a las personas como objetos. En ese contexto, mencionó los negocios que ofrecen placeres que terminan convirtiéndose en formas de esclavitud, como la pornografía y el consumo de distintas sustancias.

Al recuperar el testimonio de Agustín, un joven que contó su proceso de recuperación de las adicciones, León XIV destacó la importancia de mantenerse firme ante los desafíos de la época.

“También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”, expresó. Y dejó una invitación para quienes atraviesan dificultades: “Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

“Hay un lugar para vos en la Iglesia”

El Pontífice también invitó a los jóvenes a responder al llamado de Jesús y a considerar la posibilidad de una vocación religiosa.

“Hay lugar para vos, Jesucristo te conoce”, fue uno de los mensajes que transmitió durante la vigilia. Además, sostuvo que la fe no debe quedar separada de las responsabilidades y actividades de todos los días.

Al responder la inquietud de Franco Pugliese, un joven periodista deportivo y docente que contó sus dificultades para integrar su vida religiosa con el trabajo, León XIV recordó que Jesús también tuvo una vida cotidiana en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida familiar.

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“Nos enseñó que en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. Por eso, no tenemos que vivir dos días. No hay contraste o conflicto”, explicó.

En esa línea, animó a llevar el amor de Cristo a cada actividad: “Cuando trabajes, estudies y compartas con tus amigos, hazlo con amor”. También invitó a los jóvenes a llevar su vida al altar durante la Eucaristía y regresar luego a sus ocupaciones con alegría, “sabiendo que allí te espera Jesús”.

“Sé que hay muchos jóvenes con la inquietud de dar la vida a Cristo. Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder”, afirmó.

Los testimonios que marcaron la vigilia

Antes de la intervención del Papa, cuatro jóvenes compartieron experiencias personales vinculadas con la fe, el servicio y la superación de situaciones difíciles.

El primero fue Agustín Cristian Schinca, de 25 años, quien relató cómo logró salir de las adicciones con el acompañamiento del Hogar de Cristo Moreno Sur. Contó que comenzó a consumir drogas a los 15 años, después de atravesar situaciones de bullying, y que se alejó de su familia hasta llegar a vivir en la calle.

“Hoy estoy de pie gracias a la Familia Grande del Hogar de Cristo, que un día recibió mi vida sin preguntarme quién era, me dio un abrazo y me invitó un plato de comida caliente y una cama para poder dormir”, expresó.

Luego habló Agustina Flores, de 29 años, docente y voluntaria en barrios populares. Contó que desde los 16 años realiza tareas de apoyo escolar y que hace un año se mudó a Viedma para continuar acompañando a chicos de otras realidades. También reconoció las dificultades de esa tarea y la frustración que puede generar no lograr ayudar a todos como quisiera.

León XIV le agradeció su compromiso y la alentó a no perder la esperanza. “Comprendo lo que sentís, pero no pierdas la esperanza”, le dijo. Después citó una reflexión de San Ignacio de Loyola: “Actuá como si todo dependiera de vos, pero en realidad todo depende de Dios”.

El tercer testimonio fue el de Guadalupe Irupé Echavarría, de 31 años, postulante de la Congregación de las Hermanas de la Presentación de la Virgen María de Granada. La joven correntina contó cómo descubrió su vocación religiosa después de atravesar dudas y resistencias. “Siempre pensé que mi historia era la de alguien que había llegado tarde; hoy empiezo a descubrir que es la historia de un Dios que sabe esperar”, resumió.

Por último, Franco Pugliese, de 27 años, periodista deportivo y docente, relató cómo la fe marcó su vida y planteó el desafío de compatibilizarla con sus responsabilidades laborales y cotidianas.

Una vigilia de música, oración y esperanza

La jornada también tuvo momentos musicales y artísticos. Nahuel Pennisi emocionó a los presentes al interpretar “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, acompañado por su guitarra criolla. Luego actuaron Valentino Merlo y Maggie Cullen, mientras que Lucas Rodríguez presentó un espectáculo de danza junto a un ensamble de bailarines.

Después de los testimonios y las primeras intervenciones del Papa, comenzó un momento de oración comunitaria. Los jóvenes fueron invitados a pedir la presencia del Espíritu Santo y a rezar por quienes se sienten excluidos o al margen de la sociedad.

Más tarde, la celebración continuó con la lectura del Evangelio según San Marcos, en el pasaje del encuentro de Jesús con Bartimeo, el hombre ciego que recupera la vista. El relato estuvo vinculado con el lema de la vigilia: “¡Ánimo, levántate! Él te llama”.

En otro momento de profunda emoción, León XIV encendió una vela y acompañó una oración colectiva por la luz y la esperanza. Mientras los jóvenes repetían la invocación “Señor, danos tu luz”, una cruz intervenida por artistas fue elevada junto al escenario y numerosos asistentes encendieron sus propias velas.