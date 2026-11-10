Estudiantes enfrenta una baja sensible en su camino a la final de la Libertadores

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) - Estudiantes de La Plata ha confirmado que el delantero Alexis Castro sufrió un desgarro grado dos en el gemelo, lo que pone en duda su participación en la final de la Copa Libertadores, programada para el sábado 28 de noviembre contra el Palmeiras de Brasil.

El cuerpo técnico, liderado por Alexander Medina, considera que el hecho de que la lesión sea de grado dos es medianamente positivo, ya que la recuperación podría ser más rápida debido a que el músculo no se rompe completamente.

A solo 18 días del encuentro contra Palmeiras, que dará inicio a las 17:00 en el estadio "Centenario" de Montevideo, Uruguay, en Estudiantes hay un aire de optimismo respecto a que Castro pueda estar disponible para este crucial partido que podría otorgar al club su quinta Copa Libertadores.

Sin embargo, el delantero no estará presente en la final de la Supercopa Argentina, que se disputará este jueves a las 20:00 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el "Gigante de Alberdi" de Córdoba.

Además, el club platense se enfrenta a otra baja significativa, ya que Joaquín Correa también se encuentra fuera de acción debido a una lesión grado dos en el bíceps de su pierna derecha. El objetivo del cuerpo técnico es contar con ambos delanteros para el partido del 28 de noviembre, mientras que Guido Carrillo y Adolfo Gaich serán los encargados de liderar el ataque en la Supercopa.