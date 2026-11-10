Estudiantes enfrenta una baja sensible en su camino a la final de la Libertadores
El club platense confirmó que Alexis Castro tiene un desgarro grado dos y su presencia en la final de la Copa Libertadores está en duda. Se espera que se recupere a tiempo para enfrentar a Palmeiras.
FOTO: Estudiantes podría tener una baja sensible.
Buenos Aires, 10 noviembre (NA) - Estudiantes de La Plata ha confirmado que el delantero Alexis Castro sufrió un desgarro grado dos en el gemelo, lo que pone en duda su participación en la final de la Copa Libertadores, programada para el sábado 28 de noviembre contra el Palmeiras de Brasil.
El cuerpo técnico, liderado por Alexander Medina, considera que el hecho de que la lesión sea de grado dos es medianamente positivo, ya que la recuperación podría ser más rápida debido a que el músculo no se rompe completamente.
A solo 18 días del encuentro contra Palmeiras, que dará inicio a las 17:00 en el estadio "Centenario" de Montevideo, Uruguay, en Estudiantes hay un aire de optimismo respecto a que Castro pueda estar disponible para este crucial partido que podría otorgar al club su quinta Copa Libertadores.
Sin embargo, el delantero no estará presente en la final de la Supercopa Argentina, que se disputará este jueves a las 20:00 ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el "Gigante de Alberdi" de Córdoba.
Además, el club platense se enfrenta a otra baja significativa, ya que Joaquín Correa también se encuentra fuera de acción debido a una lesión grado dos en el bíceps de su pierna derecha. El objetivo del cuerpo técnico es contar con ambos delanteros para el partido del 28 de noviembre, mientras que Guido Carrillo y Adolfo Gaich serán los encargados de liderar el ataque en la Supercopa.
Lectura rápida
¿Qué lesión sufrió Castro?
Castro sufrió un desgarro grado dos en el gemelo.
¿Cuándo se juega la final de la Libertadores?
La final se jugará el 28 de noviembre a las 17:00 en Montevideo.
¿Por qué es optimista el cuerpo técnico?
Porque las lesiones de grado dos suelen tener una recuperación más rápida.
¿Qué otro jugador está lesionado?
Joaquín Correa también tiene una lesión grado dos en el bíceps de su pierna derecha.
¿Quiénes jugarán en la Supercopa?
Guido Carrillo y Adolfo Gaich serán los delanteros disponibles.
[Fuente: Noticias Argentinas]