Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 10 de noviembre

En el contexto de una economía argentina que enfrenta constantes desafíos, el **dólar** sigue siendo un tema de interés primordial para los ciudadanos y expertos. A fecha de hoy, martes **10 de noviembre**, las cotizaciones del **dólar** presentan variaciones que impactan en la vida diaria de los argentinos.

El **dólar oficial**, que es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se encuentra este martes a **$1.570** para la venta y **$1.520** para la compra. Esta tasa es de suma importancia, ya que se utiliza para las operaciones comerciales y financieras más formales en el país.

Por otro lado, el **dólar blue**, que es el que se negocia de manera informal en las cuevas del país, cotiza a **$1.555** para la venta y **$1.535** para la compra. Esta diferencia significativa entre el oficial y el blue es uno de los indicadores más visibles de la brecha cambiaria y de la desconfianza en las políticas monetarias actuales.

Otra modalidad que ha ganado protagonismo es el **dólar MEP** o de **bolsa**, que establece su cotización en **$1.587.9** para la venta y **$1.560.2** para la compra. Este tipo de cambio se obtiene a través de operaciones financieras y se considera una alternativa válida para quienes buscan regularizar posiciones en dólares.

El **dólar contado con liquidación** (CCL), que permite comprar acciones en Argentina y venderlas en el exterior, está a **$1.664.9** para la venta y **$1.658.4** para la compra. Este mecanismo es utilizado por empresas y ahorristas ante la imposibilidad de acceder al mercado oficial de manera libre y directa.

Adicionalmente, el **dólar cripto**, que se obtiene a través de operaciones en **criptomonedas**, se establece en **$1.644.54** para la venta y **$1.637.7** para la compra. Para quienes operan en el mundo digital, este tipo de cambio ha sido una gran opción en los últimos tiempos.

Finalmente, el **dólar tarjeta**, correspondiente a las compras realizadas en el exterior con tarjeta de crédito, se encuentra en **$2.041** para la venta y **$1.976** para la compra. Es importante recordar que este tipo de transacciones incluye un recargo que se suma a la cotización del **dólar oficial**.

La dinámica del **tipo de cambio** se ve influenciada por una serie de factores tanto internos como externos. Entre los internos destacan la inflación, la oferta y demanda de divisas y las políticas monetarias del BCRA. En el ámbito internacional, las variaciones en la tasa de interés de Estados Unidos y la situación política global también juegan un papel crucial.