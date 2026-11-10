Las postales de una noche mágica en Palermo con fuegos artificiales y bajo la lluvia

El papa León XIV protagonizó este martes por la noche una de las jornadas más emotivas de su visita a la Argentina. Más de un millón de personas se congregaron en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar del encuentro con jóvenes que el propio Pontífice había solicitado realizar durante su paso por el país.

La convocatoria volvió a transformar la zona de las avenidas Del Libertador y Sarmiento en un escenario multitudinario, después de la misa celebrada por la mañana en Córdoba. Desde el mediodía, los asistentes comenzaron a llegar para participar de una propuesta que combinó testimonios, música, oración y un mensaje del Santo Padre dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

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Highlights from Pope Leo XIV’s prayer vigil with young people at the “Monumento de los Españoles” in Buenos Aires, Argentina. “There is a place for you in the Church, with your questions, your wounds and your story. This is your home too. You do not have to pretend that everything is fine or wait until you have your life sorted out before drawing near,” the Pope said in his address. “Whoever you are and whatever you may have done, Jesus Christ knows you, loves you and wants you to be close to him.” — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

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El clima estuvo marcado por la emoción y la alegría. Los jóvenes recibieron al Papa con cantos y ovaciones, mientras que León XIV se mostró cercano y agradecido por el entusiasmo de los argentinos.

“¡Olé, olé, olé, olé, León, León!”, fue uno de los cánticos que se escucharon durante la jornada. “Gracias por la acogida que solo Argentina pueda dar”, respondió el Pontífice.

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Un encuentro cara a cara con los jóvenes

Uno de los momentos centrales de la vigilia fue el diálogo de León XIV con jóvenes seleccionados, que compartieron sus historias personales, sus dificultades y sus experiencias de fe.

El encuentro permitió que el Papa escuchara distintas realidades, desde el trabajo solidario en barrios populares hasta los procesos de recuperación de las adicciones y las inquietudes vinculadas con la vocación religiosa y la vida cotidiana.

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Durante su mensaje, el Pontífice alentó a los jóvenes a no perder la esperanza, a defender su libertad y a no rendirse ante las dificultades. También advirtió sobre los falsos ídolos de la sociedad actual, como el éxito a cualquier precio, el dinero, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

“Hay un lugar para cada uno de ustedes en la Iglesia”, expresó León XIV, en una de las frases que resumieron el sentido del encuentro. También sostuvo que nunca es tarde para acercarse a Dios y animó a las nuevas generaciones a vivir la fe en todos los ámbitos de su vida.

La música también tuvo un lugar destacado. Artistas de distintos géneros participaron de la celebración y compartieron el escenario principal ante la mirada del Pontífice y de miles de asistentes.

Una canción compartida y un cierre bajo la lluvia

El tramo final de la vigilia tuvo una escena especialmente emotiva. La canción “Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir” comenzó a sonar y fue coreada por la multitud.

El propio León XIV se sumó al canto junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en una imagen que reflejó el clima de cercanía que atravesó toda la jornada.

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During a prayer vigil with around 1 million young people, Pope Leo XIV heard several of their stories, including 31-year-old Guadalupe, a postulant of a religious congregation, who shared her struggles in finding the path to her vocation. Pope Leo responded to her testimony by encouraging all young people to not be scared to give their lives to Christ, whether through married or religious life. “Christ continues to call. Do not be afraid to respond to His call,” he emphasized. — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

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El cierre llegó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Palermo y le dieron un marco festivo a la despedida. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón que sorprendió a los presentes cuando la celebración ya había terminado.