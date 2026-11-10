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Las postales de una noche mágica en Palermo con fuegos artificiales y bajo la lluvia

Más de un millón de personas participaron del encuentro con jóvenes que el propio Pontífice había pedido incluir en su visita a la Argentina. Mirá las mejores fotos. 

10/11/2026 | 23:01Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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La misa del Papa en Buenos Aires: emoción juvenil y un cierre espectacular

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Emotiva y épica misa del papa León XIV en Palermo. (Foto: NA)

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El papa León XIV protagonizó este martes por la noche una de las jornadas más emotivas de su visita a la Argentina. Más de un millón de personas se congregaron en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar del encuentro con jóvenes que el propio Pontífice había solicitado realizar durante su paso por el país.

La convocatoria volvió a transformar la zona de las avenidas Del Libertador y Sarmiento en un escenario multitudinario, después de la misa celebrada por la mañana en Córdoba. Desde el mediodía, los asistentes comenzaron a llegar para participar de una propuesta que combinó testimonios, música, oración y un mensaje del Santo Padre dirigido especialmente a las nuevas generaciones.

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El clima estuvo marcado por la emoción y la alegría. Los jóvenes recibieron al Papa con cantos y ovaciones, mientras que León XIV se mostró cercano y agradecido por el entusiasmo de los argentinos.

“¡Olé, olé, olé, olé, León, León!”, fue uno de los cánticos que se escucharon durante la jornada. “Gracias por la acogida que solo Argentina pueda dar”, respondió el Pontífice.

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Un encuentro cara a cara con los jóvenes

Uno de los momentos centrales de la vigilia fue el diálogo de León XIV con jóvenes seleccionados, que compartieron sus historias personales, sus dificultades y sus experiencias de fe.

El encuentro permitió que el Papa escuchara distintas realidades, desde el trabajo solidario en barrios populares hasta los procesos de recuperación de las adicciones y las inquietudes vinculadas con la vocación religiosa y la vida cotidiana.

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Durante su mensaje, el Pontífice alentó a los jóvenes a no perder la esperanza, a defender su libertad y a no rendirse ante las dificultades. También advirtió sobre los falsos ídolos de la sociedad actual, como el éxito a cualquier precio, el dinero, la popularidad y la búsqueda desenfrenada del placer.

“Hay un lugar para cada uno de ustedes en la Iglesia”, expresó León XIV, en una de las frases que resumieron el sentido del encuentro. También sostuvo que nunca es tarde para acercarse a Dios y animó a las nuevas generaciones a vivir la fe en todos los ámbitos de su vida.

La música también tuvo un lugar destacado. Artistas de distintos géneros participaron de la celebración y compartieron el escenario principal ante la mirada del Pontífice y de miles de asistentes.

Una canción compartida y un cierre bajo la lluvia

El tramo final de la vigilia tuvo una escena especialmente emotiva. La canción “Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir” comenzó a sonar y fue coreada por la multitud.

El propio León XIV se sumó al canto junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en una imagen que reflejó el clima de cercanía que atravesó toda la jornada.

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El cierre llegó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo de Palermo y le dieron un marco festivo a la despedida. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón que sorprendió a los presentes cuando la celebración ya había terminado.

Lectura rápida

¿Quién protagonizó la jornada emotiva en Argentina? El papa León XIV fue el protagonista de la jornada.

¿Cuántas personas se congregaron en el Monumento a los Españoles? Más de un millón de personas se congregaron para el encuentro.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro con los jóvenes? El encuentro se llevó a cabo en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

¿Qué mensaje transmitió el Papa a los jóvenes? El Pontífice alentó a los jóvenes a no perder la esperanza y a defender su libertad.

¿Cómo finalizó la vigilia? La vigilia finalizó con fuegos artificiales y un chaparrón que sorprendió a los asistentes.

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