El histórico relato del Bocha Houriet en la llegada del papa León XIV a Córdoba

FOTO: El avión del Papa aterrizando en Córdoba.

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El arribo del papa León XIV a la provincia de Córdoba dejó momentos imborrables, y uno de los más vibrantes estuvo protagonizado por la voz insignia de la radiodifusión nacional.

El histórico relator deportivo Carlos Andrés “el Bocha” Houriet fue el encargado de transmitir a la gran audiencia de Cadena 3 cada detalle del aterrizaje del Santo Padre, imprimiendo su sello pasional y característico a un acontecimiento histórico para el país.

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Con la potencia narrativa que habitualmente reserva para los gritos sagrados del fútbol, "el Bocha" guió en directo a los miles de oyentes que siguieron minuto a minuto el descenso de la aeronave papal. La transmisión combinó la emoción religiosa con la adrenalina propia de las grandes gestas populares, convirtiendo la llegada del Pontífice en un relato inolvidable.

La cobertura especial se inscribe en el marco de la masiva recepción organizada en la provincia, que congregó a multitudes de fieles y peregrinos preparándose para vivir las actividades oficiales del Sumo Pontífice en suelo cordobés.

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Audio. Así fue el aterrizaje del papa León XIV en el relato del Bocha Houriet El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Episodios

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