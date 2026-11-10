En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Juntos

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

El histórico relato del Bocha Houriet en la llegada del papa León XIV a Córdoba

El histórico narrador deportivo fue el que con su estilo único informó a la gran audiencia de Cadena 3 el arribo del Santo Padre. Escuchá el audio. 

10/11/2026 | 09:09Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El avión del Papa aterrizando en Córdoba.

FOTO: El avión del Papa aterrizando en Córdoba.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Así fue el aterrizaje del papa León XIV en el relato del Bocha Houriet

    Camino del Papa en Argentina

    Episodios

El arribo del papa León XIV a la provincia de Córdoba dejó momentos imborrables, y uno de los más vibrantes estuvo protagonizado por la voz insignia de la radiodifusión nacional. 

El histórico relator deportivo Carlos Andrés “el Bocha” Houriet fue el encargado de transmitir a la gran audiencia de Cadena 3 cada detalle del aterrizaje del Santo Padre, imprimiendo su sello pasional y característico a un acontecimiento histórico para el país.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Con la potencia narrativa que habitualmente reserva para los gritos sagrados del fútbol, "el Bocha" guió en directo a los miles de oyentes que siguieron minuto a minuto el descenso de la aeronave papal. La transmisión combinó la emoción religiosa con la adrenalina propia de las grandes gestas populares, convirtiendo la llegada del Pontífice en un relato inolvidable.

La cobertura especial se inscribe en el marco de la masiva recepción organizada en la provincia, que congregó a multitudes de fieles y peregrinos preparándose para vivir las actividades oficiales del Sumo Pontífice en suelo cordobés.

/Inicio Código Embebido/

  1.

    Audio. Así fue el aterrizaje del papa León XIV en el relato del Bocha Houriet

    El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

    Episodios

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

1. ¿Quién llegó a la provincia de Córdoba?

El papa León XIV llegó a la provincia de Córdoba.

2. ¿Quién fue el encargado de transmitir el evento?

Carlos Andrés “el Bocha” Houriet fue el encargado de transmitir el aterrizaje del Santo Padre.

3. ¿Qué medio de comunicación realizó la cobertura?

La cobertura fue realizada por Cadena 3.

4. ¿Qué tipo de emociones combinó la transmisión?

La transmisión combinó la emoción religiosa con la adrenalina de las grandes gestas populares.

5. ¿Qué evento se organizó en Córdoba para recibir al Papa?

Se organizó una masiva recepción que congregó a multitudes de fieles y peregrinos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf