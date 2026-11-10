El histórico relato del Bocha Houriet en la llegada del papa León XIV a Córdoba
El histórico narrador deportivo fue el que con su estilo único informó a la gran audiencia de Cadena 3 el arribo del Santo Padre. Escuchá el audio.
10/11/2026 | 09:09Redacción Cadena 3
FOTO: El avión del Papa aterrizando en Córdoba.
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Audio. Así fue el aterrizaje del papa León XIV en el relato del Bocha Houriet
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El arribo del papa León XIV a la provincia de Córdoba dejó momentos imborrables, y uno de los más vibrantes estuvo protagonizado por la voz insignia de la radiodifusión nacional.
El histórico relator deportivo Carlos Andrés “el Bocha” Houriet fue el encargado de transmitir a la gran audiencia de Cadena 3 cada detalle del aterrizaje del Santo Padre, imprimiendo su sello pasional y característico a un acontecimiento histórico para el país.
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Con la potencia narrativa que habitualmente reserva para los gritos sagrados del fútbol, "el Bocha" guió en directo a los miles de oyentes que siguieron minuto a minuto el descenso de la aeronave papal. La transmisión combinó la emoción religiosa con la adrenalina propia de las grandes gestas populares, convirtiendo la llegada del Pontífice en un relato inolvidable.
La cobertura especial se inscribe en el marco de la masiva recepción organizada en la provincia, que congregó a multitudes de fieles y peregrinos preparándose para vivir las actividades oficiales del Sumo Pontífice en suelo cordobés.
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Lectura rápida
1. ¿Quién llegó a la provincia de Córdoba?
El papa León XIV llegó a la provincia de Córdoba.
2. ¿Quién fue el encargado de transmitir el evento?
Carlos Andrés “el Bocha” Houriet fue el encargado de transmitir el aterrizaje del Santo Padre.
3. ¿Qué medio de comunicación realizó la cobertura?
La cobertura fue realizada por Cadena 3.
4. ¿Qué tipo de emociones combinó la transmisión?
La transmisión combinó la emoción religiosa con la adrenalina de las grandes gestas populares.
5. ¿Qué evento se organizó en Córdoba para recibir al Papa?
Se organizó una masiva recepción que congregó a multitudes de fieles y peregrinos.