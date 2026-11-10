FOTO: Luján se prepara para recibir a León XIV: "Va a ser una jornada histórica", anticipó el intendente.

Luján se prepara para vivir este miércoles una jornada histórica con la visita del papa León XIV, quien cerrará su paso por Argentina con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú. El intendente de la ciudad, Leonardo Boto, aseguró que los preparativos están prácticamente terminados y anticipó una convocatoria multitudinaria.

“Ya está todo listo. Se acaban de encender todas las luces de la avenida Nuestra Señora de Luján. Ya está llegando mucha gente a Luján y nos va tomando la emoción”, contó Boto en diálogo con Cadena 3.

Aunque evitó dar una cifra precisa de asistentes, reconoció que se espera una concurrencia muy importante. “No me gusta dar números, pero sí va a haber mucha gente. Creo que va a ser una gran despedida”, sostuvo.

El jefe municipal destacó que será la última gran actividad del Pontífice en el país y convocó a quienes quieran participar a acercarse a la ciudad. Según explicó, los accesos y las autopistas permanecerán abiertos y los asistentes podrán ingresar a la zona del encuentro por la rotonda Nadematos.

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Una misa centrada en la caridad y la fraternidad

Boto explicó que la celebración tendrá un sentido especial y estará enfocada en la caridad cristiana, la cercanía y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

“Va a ser especialmente la misa de la caridad”, señaló. Entre los participantes mencionó a personas con discapacidad, integrantes de los Hogares de Cristo vinculados con la recuperación de adicciones, representantes de Cáritas y personas relacionadas con distintas obras sociales de la Iglesia, además de religiosos y religiosas.

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“Creo que la misa va a ir por la caridad, por la caridad cristiana, por el abrazo, por la cercanía, por la construcción de una fraternidad social”, expresó el intendente.

En ese sentido, consideró que el encuentro buscará reunir a quienes trabajan en distintas iniciativas solidarias y pastorales de la Iglesia, en una celebración que tendrá como eje el compromiso con los demás.

La Virgen de Luján y el Cristo Negro estarán en el altar

Uno de los momentos destacados de la jornada será la presencia de dos imágenes de profunda significación religiosa para la ciudad.

El intendente confirmó que la imagen de la Virgen de Luján saldrá de su lugar habitual en la Basílica para ubicarse frente al templo, sobre el altar construido especialmente para la misa de León XIV.

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También estará el Cristo Negro, una figura por la que existe una fuerte devoción entre los fieles y que habitualmente recibe las muestras de cariño de quienes ingresan a la Basílica.

Según detalló Boto, ambas imágenes ocuparán un lugar central durante la celebración, junto al altar preparado para recibir al Papa.

El recorrido del Papamóvil y el ingreso peregrinando a la Basílica

El operativo contempla que León XIV llegue a Luján en la cápsula papal, procedente de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con el cronograma explicado por el intendente, el vehículo tomará la avenida General Paz, continuará por el Acceso Este y llegará hasta la fuente o tótem de ingreso a la ciudad.

Boto estimó que el arribo se producirá alrededor de las 9.42. En ese punto, el Pontífice realizará el transbordo de la cápsula papal al Papamóvil para recorrer aproximadamente 2,1 kilómetros hasta la Plaza Belgrano.

El trayecto tendrá un corredor de siete metros de ancho y el vehículo avanzará a unos 20 kilómetros por hora. Sin embargo, el momento más simbólico llegará al final del recorrido: León XIV descenderá del Papamóvil y caminará algunos metros hacia la Basílica.

“La idea es que ingrese caminando, peregrinando, un poco haciendo honor a esa tradición que lleva 400 años de peregrinaciones a Luján”, explicó el intendente.

Boto definió ese tramo como una peregrinación simbólica, pero cargada de significado espiritual e histórico. “Que ingrese unos metros, una peregrinación simbólica, pero de mucho contenido espiritual, contenido místico, que recree esta historia grande que tiene Luján”, concluyó.

Informe de Hernán Funes.