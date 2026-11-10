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Expectativa y emoción en Luján por la misa del Papa: "Representa lo que sentimos los argentinos"

La ceremonia comenzará a las 10:00 en la Basílica de la Virgen de Luján, donde habrá una multitud de feligreses.

10/11/2026 | 16:52Redacción Cadena 3

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Expectativa y emoción en Luján por la misa del Papa:

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Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Voluntarios y peregrinos compartieron sus expectativas por la misa que el Papa León XIV presidirá este miércoles a las 10:00 en la Basílica de Luján, en un encuentro que reunirá a una multitud de fieles. "Su presencia manifiesta lo que siente cada uno de los argentinos", expresó uno de los asistentes.

Miguel, un vecino de Caballito, viajó especialmente para participar del evento, donde se espera una gran afluencia de personas que llegarán para pedir, agradecer y rezar ante el Sumo Pontífice. "En esta Argentina con tantos problemas y pocas soluciones, creo que él será el faro que nos guiará a no perder la esperanza", afirmó Miguel, emocionado por la visita del obispo de Roma.

Además, Miguel destacó que la visita del Papa representa una oportunidad para renovar la esperanza en tiempos difíciles. "Confiamos en que esto traerá un cambio individual y colectivo en todo el país", agregó.

Griselda, otra voluntaria presente desde el martes en Luján, mencionó que ha visto a peregrinos de otras provincias en la zona de la Basílica, quienes llegan con "mucha alegría y música". "La expectativa es de amor, paz y unión", expresó la peregrina oriunda de Virrey del Pino.

Cecilia, coordinadora de voluntarios, también compartió su entusiasmo: "Hay un clima muy lindo y la gente está muy contenta. Mi expectativa es estar a disposición de todos para que podamos tener una linda eucaristía".

La joven anheló que todos los presentes se lleven un mensaje de esperanza del Papa, recordando que la fe es lo que une al pueblo argentino.

Martín, un religioso que llegó a Luján, calificó la concurrencia como una "gran movilización del corazón" y pronosticó que será una jornada "inolvidable" para todos. "Es una apertura a nuestro corazón, vamos a pedir por la paz, no solo en el mundo, sino también en nuestras familias", concluyó.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo?
La misa del Papa León XIV en la Basílica de Luján.

¿Quiénes están participando?
Voluntarios y peregrinos de diversas provincias.

¿Cuándo inicia la ceremonia?
La misa comenzará a las 10:00.

¿Dónde se realizará el evento?
En la Basílica de la Virgen de Luján.

¿Cuál es el sentimiento general?
Los participantes expresan esperanza y emoción por la visita del Papa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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