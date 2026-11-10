FOTO: Expectativa en Luján por la misa del papa León XIV: millones de peregrinos se congregan

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- En las cercanías de la Basílica de Luján, una inmensa multitud de fieles aguarda con ansias la histórica misa que presidirá este miércoles el papa León XIV, como parte del cierre de su visita pastoral a Argentina.

La ciudad bonaerense se ha transformado en un verdadero epicentro de fe, donde los peregrinos se han instalado con acampes, vigilias al aire libre y una organización sin precedentes, con la expectativa de recibir entre uno y cuatro millones de visitantes en lo que se anticipa como uno de los eventos religiosos más significativos de las últimas décadas.

Después de su paso por Córdoba y sus encuentros multitudinarios en la Ciudad de Buenos Aires, la devoción popular se ha centrado en el santuario de la Virgen de Luján. Desde las primeras horas de la tarde del martes, familias, delegaciones parroquiales y jóvenes de diversas diócesis del país y del exterior comenzaron a llegar a los Patios de la Basílica y a la Zona 0, que fue habilitada anticipadamente por el municipio local a las 16:00.

El espacio público se ha transformado en un campamento de fe, con reposeras, carpas, mantas térmicas y termos de mate, todo ello en un ambiente de cantos, rezos del rosario y testimonios espontáneos.

Para acompañar la noche de los peregrinos, se ha preparado una extensa grilla artística y litúrgica en el escenario principal frente al santuario, que incluye presentaciones de Filocalia, Los Hermanos Menta, Daniel Poli, Los Campedrinos, y el cierre a cargo del dúo Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.

Entre los momentos más emotivos de la jornada previa se destacan el paso de la Virgen Peregrina y la transmisión en directo del mensaje del Sumo Pontífice a los jóvenes desde el Monumento de los Españoles.

Las actividades del miércoles 11 de noviembre comenzarán con presentaciones del Ballet Sumampa, el cantautor Luciano Pereyra y la transmisión de la visita previa que el Santo Padre realizará al Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

Luego se llevará a cabo el tradicional descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde su camarín en el altar mayor hacia el atrio exterior, donde presidirá la celebración eucarística.

El arribo del Pontífice a Luján está programado para poco antes de las 10:00, cuando abordará el papamóvil cerca del acceso a la ciudad para recorrer la avenida principal y encontrarse con los peregrinos.

Posteriormente, León XIV celebrará la Santa Misa, que será concelebrada con el episcopado argentino y acompañada por el Coro Municipal de Cámara "Ernesto Storani", constituyendo su mensaje doctrinal de despedida del país antes de partir hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

Ante la magnitud de la convocatoria, que convertirá a Luján en el punto de mayor afluencia fuera de la Capital Federal, se ha desplegado un operativo especial de seguridad y asistencia sanitaria, con más de 1.500 voluntarios y un esquema coordinado de transporte público.

Las líneas 500, 501, 502 y 503 han adaptado sus recorridos para facilitar el acceso a los asistentes hasta el cruce de las rutas 192 y 7, priorizando a las personas con movilidad reducida y conectando con los ferrocarriles San Martín y Sarmiento. Desde allí, los devotos deberán continuar a pie hasta el santuario.