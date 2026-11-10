El Ejecutivo santafesino destacó la visita papal como un hecho de "especial trascendencia"

FOTO: El papa León XIV saluda desde el balcón del Arzobispado de Córdoba.

A través del decreto N° 2.395, firmado el sábado 7 de noviembre por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, la provincia de Santa Fe declaró "de interés provincial" la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina.

La medida fundamenta su decisión en el carácter histórico del acontecimiento: se trata del primer viaje apostólico de un Sumo Pontífice al país en 39 años, desde la visita de San Juan Pablo II en abril de 1987. Además, el texto resalta que es la primera vez que un sucesor de Francisco —el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia— regresa a su tierra natal.

Según el decreto, la gira se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 e incluirá también visitas a Uruguay y Perú. En Argentina, el recorrido abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades de Córdoba y Luján.

El documento califica la visita como "un acontecimiento de especial trascendencia espiritual, institucional, cultural y social para el pueblo argentino" y, en particular, para los fieles y comunidades de Santa Fe.

Asimismo, subraya que el mensaje del Santo Padre —centrado en la paz, la fraternidad, el diálogo y la atención a los más vulnerables— "trasciende el ámbito confesional e interpela al conjunto de la sociedad".

El decreto también señala que la cercanía de Córdoba, una de las sedes de la visita, facilitará la participación de fieles, parroquias e instituciones santafesinas en las celebraciones previstas.

Finalmente, el Ejecutivo provincial reconoce el aporte de la Iglesia Católica a la vida comunitaria a través de sus instituciones educativas, sanitarias y de asistencia social, y considera "oportuno" declarar la visita de interés provincial.