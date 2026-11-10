Llaryora tomó el mensaje de León XIV y pidió más empleo: "Si hay trabajo, todo se acomoda"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aprovechó el balance de la visita del papa León XIV para plantear una serie de cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. En una entrevista exclusiva con Cadena 3, sostuvo que la Argentina necesita recuperar el empleo, defendió la intervención del Estado en áreas sensibles y consideró que las políticas económicas deben contemplar a las personas y no limitarse al equilibrio de las cuentas públicas.

El mandatario tomó como referencia los mensajes del Pontífice sobre la economía, la educación, la discapacidad y los sectores más vulnerables. En particular, destacó la mirada de la Iglesia sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el mercado y el Estado.

“La Iglesia no cree que el Estado lo puede todo y tampoco cree que el mercado lo puede todo. Creen en la iniciativa privada, pero también en un rol del Estado que empuje o solucione lo que el mercado no puede solucionar”, explicó.

Para Llaryora, ese planteo tiene una relación directa con el debate económico argentino, especialmente en un contexto de dificultades para llegar a fin de mes y de demandas crecientes sobre los sistemas públicos.

“Cerrar los números con la gente afuera” fue una de las discusiones que mencionó al referirse al modelo económico nacional. Y agregó: “Cuando uno toma una medida, tiene que pensar en aquellos que más difícil la tienen”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El empleo, en el centro de la preocupación de Llaryora

Uno de los pasajes más contundentes de la entrevista estuvo vinculado con el trabajo. El gobernador consideró que la recuperación del empleo debe ser una prioridad nacional y relacionó esa necesidad con otros problemas sociales, como la inseguridad y la presión sobre el sistema sanitario.

“Si hay trabajo, todo se acomoda solo”, afirmó.

Llaryora sostuvo que el empleo no representa solamente un ingreso económico, sino también la posibilidad de acceder a una obra social, sostener a una familia y proyectar un futuro. En esa línea, cuestionó que muchas personas deban recurrir a comedores populares o solicitar asistencia estatal cuando lo que desean es conseguir un trabajo que les permita vivir de sus propios ingresos.

“Nadie quiere mandar a su hijo a un comedor popular, nadie quiere hacer una cola para pedir un subsidio. Todos quieren un buen trabajo, que su hijo coma en su casa y que tenga la posibilidad de estudiar y de tener un progreso mejor que el otro”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El mandatario también vinculó la generación de empleo con la seguridad. “Los países que más empleo tienen, tienen menos inseguridad. El que tiene un empleo tiene obra social y descomprime las demandas”, sostuvo.

En ese sentido, reveló cuál sería su principal pedido al Papa: “Yo le pediría que ilumine a la Argentina para que todos podamos trabajar en ese sentido y que haya trabajo para todos”.

La presión sobre los hospitales y las críticas al ajuste nacional

Otro de los puntos en los que Llaryora relacionó las decisiones económicas nacionales con la situación social fue el sistema de salud. El gobernador advirtió que la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades para sostener las coberturas médicas trasladan cada vez más pacientes al sistema público.

Explicó que personas que antes contaban con una obra social ahora deben recurrir a hospitales provinciales, mientras que otras no pueden afrontar los coseguros de sus prestaciones.

“Cuando hay pérdida de empleo, se caen las obras sociales y es solo el sistema público el que te puede atender. O cuando algunos no llegan a pagar el coseguro”, señaló.

Según el mandatario, esa situación genera una presión adicional sobre los centros de salud y sus trabajadores. “Todo el sistema público, es increíble la cantidad de tensiones que tenemos. Naturalmente, eso genera un estrés sanitario”, describió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Llaryora también defendió las políticas de su administración en materia de educación, discapacidad y jubilaciones. Mencionó la construcción de 15 sedes universitarias, los recursos destinados a sostener instituciones de discapacidad y la ampliación de la atención hospitalaria para adultos mayores.

Como ejemplo, recordó que la Provincia debió ampliar la capacidad del hospital de Marcos Juárez luego del cierre del establecimiento de PAMI en esa localidad, para atender a jubilados de la región.

Entrevista de Alejandro Bustos y Chema Forte.