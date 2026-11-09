En su primera misa en el país, León XIV alertó por el empleo precario, la violencia y las adicciones

FOTO: Una multitud de fieles se congrega en Palermo a la espera de la misa del Papa.

FOTO: Soledad Pastorutti cantó en la previa de la misa de León XIV en Palermo.

FOTO: Miles de personas esperan por la misa del Papa en Palermo.

FOTO: El Papa llega al Monumento de los Españoles para su primera misa en el país.

El papa León XIV celebra su primera misa en la Argentina ante casi dos millones de fieles reunidos en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Durante la ceremonia, advirtió sobre las dificultades que atraviesan las familias y mencionó el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones entre los problemas que afectan a los hogares.

"Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares", expresó el Pontífice.

Frente a ese panorama, transmitió un mensaje de esperanza apoyado en la fe. "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", afirmó.

León XIV también defendió la vigencia de la familia cristiana. "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época", sostuvo.

En ese marco, afirmó que la familia es "el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo" y recordó las palabras del papa Francisco, quien fue arzobispo de Buenos Aires.

"Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión", señaló. A continuación, citó a su antecesor: "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu".

Al inicio de la celebración, León XIV destacó el entusiasmo de quienes se acercaron a participar de la misa. "Mi visita a esta tierra me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros", señaló.

También se refirió al sentido comunitario de la Iglesia: "La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias".

En otro tramo de su mensaje, cuestionó la idea de establecer una relación de intercambio con Dios para conseguir beneficios. Advirtió que "desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios" y describió esa actitud como la lógica pagana del "dar para tener".

El Papa definió esa concepción como "la ilusión de poder obtener el favor de Dios ofreciéndole a cambio algo nuestro". Luego, sostuvo: "Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien".

Antes de encabezar la misa en Palermo, León XIV visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.

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