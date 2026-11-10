La Selección argentina inició su preparación para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) — El plantel completo de la Selección argentina completó su primer entrenamiento, en el que se prepara para afrontar la última fecha FIFA del año frente a Uruguay el próximo viernes y a Costa Rica el martes siguiente.

Este martes, los futbolistas comenzaron su rutina de trabajos en el gimnasio montado en una carpa en el complejo dos del predio Lionel Messi. Bajo las órdenes de los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, hicieron ejercicios de prevención, fortalecimiento y activación de cara a la doble fecha amistosa de noviembre.

La cuenta oficial de la Selección argentina compartió algunas postales de lo que fue el primer entrenamiento de cara a la doble fecha FIFA de este mes, la última del año. Con entrenamientos de prevención, fortalecimiento y activación, y a puro fútbol, arrancó la primera jornada de actividades en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza.

Cerca de las once de la mañana, se trasladaron al campo para seguir con el precalentamiento establecido, que contó con labores técnicas con balón y movimientos de velocidad y coordinación.

El entrenador Lionel Scaloni encabezó las acciones futbolísticas, que se extendieron durante cincuenta minutos. Durante ese bloque profundizó en diversos aspectos tácticos, ensayando labores once contra once y transiciones defensa-ataque.

La Selección argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año. El viernes 13 de noviembre recibirá a Uruguay, desde las 20:00 (hora argentina), en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como "La Bombonera". Por último, el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En las postales subidas por la página oficial, se pudo observar a Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Nicolás Paz y Exequiel Palacios, integrantes de la nueva generación en plena renovación del plantel con vistas al futuro futbolístico de la "Albiceleste".

Por último, la sorpresiva aparición del arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez fue convocado a pesar de su lesión y pudo entrenar con normalidad, con el uso de una protección en la mandíbula, con el objetivo de poder ser titular en los amistosos de la próxima fecha FIFA.