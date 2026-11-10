Néstor Lorenzo justifica la ausencia de Álvaro Montero en la selección colombiana

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El director técnico Néstor Lorenzo defendió su planificación para la selección de Colombia ante los cuestionamientos realizados por el entrenador de Atlético Nacional, Lucas González Vélez, sobre la exclusión del arquero de Boca, Álvaro Montero, en la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre.

Lorenzo explicó que su decisión se basó en un cronograma establecido con antelación y negó que existan privilegios hacia el club argentino, que se encuentra en la disputa de la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

El seleccionador enfatizó que la alternancia de arqueros había sido acordada previamente, recordando que en la fase anterior también había prescindido de Camilo Vargas.

La polémica se desató tras la victoria por 4-3 contra Pereira el 7 de noviembre, momento en el cual González Vélez criticó la pérdida de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo para las semifinales de la Copa BetPlay, programadas para el 10 y 17 de noviembre.

El técnico del equipo antioqueño consideró incoherente que se obligue a ceder futbolistas locales en momentos cruciales, mientras que los clubes extranjeros mantienen a sus figuras.

Además, Lorenzo advirtió sobre la baja de entre ocho y nueve jugadores por compromisos internacionales en las categorías absoluta, Sub-20 y Sub-17.

En respuesta a las declaraciones de González Vélez, Lorenzo criticó que los entrenadores utilicen la prensa para expresar sus quejas sin antes haber establecido un contacto directo.

El exasistente de José Pekerman afirmó que Atlético Nacional debería sentirse orgulloso de contribuir con talentos a las selecciones nacionales, resultado de su labor formativa.

Asimismo, Lorenzo se deslindó de la responsabilidad sobre la elaboración del calendario y cuestionó la doble exigencia que enfrenta, señalando que las críticas surgen tanto por la falta de convocados locales como por su inclusión.

Finalmente, la selección colombiana tiene programados dos amistosos contra Chile durante esta fecha internacional, con el primer encuentro previsto para el viernes 13 en Cali y el segundo para el martes 17 en Santiago.