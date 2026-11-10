Marcos Camino: el hincha de Colón que llevó la pasión sabalera a lo más alto

FOTO: "Soy Sabalero", el hit que hizo vibrar a un continente con la pasión por Colón.

La historia de Marcos Camino con Colón excedió largamente su condición de hincha. El histórico acordeonista y referente de Los Palmeras fue uno de los rostros más reconocibles de la pasión sabalera y, junto con la banda, protagonizó un vínculo que durante años pareció inseparable: el de la cumbia santafesina con la identidad rojinegra.

Su fallecimiento, este martes a los 76 años, invita a recordar una relación que tuvo momentos inolvidables y celebraciones compartidas. Las diferencias que pudieron haber existido en el pasado quedaron atrás; hoy, lo que queda es el legado de un hombre que amó al club y que supo llevar esa bandera por todos los escenarios del país y del mundo.

El punto más alto de esa identificación quedó grabado para siempre el 9 de noviembre de 2019, en Asunción del Paraguay. Aquella noche, antes de la final de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, Los Palmeras hicieron sonar "Soy Sabalero" en el estadio La Nueva Olla. Miles de hinchas acompañaron la canción y transformaron la escena en una postal que recorrió el mundo.

Colón perdió aquella final por 3-1, pero la actuación de la banda quedó incorporada a la memoria colectiva del pueblo rojinegro. Fue mucho más que un espectáculo musical: representó la unión entre dos símbolos profundamente arraigados en Santa Fe. En ese momento, Camino dejó a Colón en lo más alto, en su pico máximo de exposición y emoción.

A lo largo de su carrera, Camino y Los Palmeras construyeron un ascenso musical que los llevó desde los bailes populares hasta los grandes escenarios. Esa trayectoria no fue ajena a su pasión por el fútbol y por Colón. La banda supo convertir el sentimiento de una hinchada en un himno que trascendió el ámbito deportivo, y Camino fue el principal artífice de esa conexión.

Con el paso del tiempo, cualquier controversia fue ocupando un lugar en una relación que había nacido desde un sentimiento compartido. Pero hay imágenes que difícilmente puedan borrarse: Los Palmeras en Asunción, el estadio repleto cantando "Soy Sabalero", la camiseta rojinegra y una canción que terminó convirtiéndose en una marca registrada de Colón.

Marcos Camino fue hincha de Colón y llevó esa pasión a los escenarios, a las canciones y a una de las noches más importantes de la historia deportiva del club. Su relación con el Sabalero tuvo desencuentros, discusiones y distancias, pero también dejó una huella cultural que trascendió los resultados y las dirigencias.