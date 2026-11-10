"Un compañero de la vida": la despedida de 'Cacho' Deicas a Marcos Camino
El histórico cantante de Los Palmeras publicó un mensaje de despedida para quien fue su compañero durante décadas.
10/11/2026 | 22:08Redacción Cadena 3
FOTO: Cacho Deicas y Marcos Camino. (archivo)
La muerte de Marcos Camino generó una profunda conmoción en el mundo de la música y tuvo también una despedida cargada de historia y emoción por parte de Rubén “Cacho” Deicas, quien compartió con él décadas de trayectoria al frente de Los Palmeras.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el histórico cantante recordó el camino recorrido junto al músico, con quien construyó una sociedad artística fundamental para el crecimiento y la proyección nacional de la banda. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió.
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El mensaje refleja el vínculo que unió a dos de las figuras más representativas de la cumbia santafesina. Durante años, Deicas y Camino fueron un proyecto musical que logró trascender las fronteras de Santa Fe y posicionarse entre los nombres más importantes de la música popular argentina.
Juntos atravesaron distintas etapas, desafíos y transformaciones de Los Palmeras, con la cumbia santafesina como bandera y una trayectoria que los llevó a conquistar escenarios multitudinarios y alcanzar un reconocimiento que excedió ampliamente el ámbito del género.
“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, manifestó el vocalista.
Finalmente, cerró su publicación con una breve frase: “Que en paz descanses, Marcos”.
Lectura rápida
¿Quién fue Marcos Camino?
Un músico destacado en el mundo de la cumbia santafesina, parte fundamental de Los Palmeras.
¿Quién lo despidió?
Rubén “Cacho” Deicas, cantante histórico de Los Palmeras.
¿Qué expresó Deicas en su mensaje?
Recordó su trayectoria juntos y la importancia de su vínculo artístico.
¿Cuál fue el impacto de Los Palmeras?
Trascendieron fronteras de Santa Fe y se posicionaron en la música popular argentina.
¿Cómo finalizó Deicas su mensaje?
Con la frase: “Que en paz descanses, Marcos”.