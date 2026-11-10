"Un compañero de la vida": la despedida de 'Cacho' Deicas a Marcos Camino

La muerte de Marcos Camino generó una profunda conmoción en el mundo de la música y tuvo también una despedida cargada de historia y emoción por parte de Rubén “Cacho” Deicas, quien compartió con él décadas de trayectoria al frente de Los Palmeras.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el histórico cantante recordó el camino recorrido junto al músico, con quien construyó una sociedad artística fundamental para el crecimiento y la proyección nacional de la banda. “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, escribió.

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El mensaje refleja el vínculo que unió a dos de las figuras más representativas de la cumbia santafesina. Durante años, Deicas y Camino fueron un proyecto musical que logró trascender las fronteras de Santa Fe y posicionarse entre los nombres más importantes de la música popular argentina.

Juntos atravesaron distintas etapas, desafíos y transformaciones de Los Palmeras, con la cumbia santafesina como bandera y una trayectoria que los llevó a conquistar escenarios multitudinarios y alcanzar un reconocimiento que excedió ampliamente el ámbito del género.

“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza”, manifestó el vocalista.

Finalmente, cerró su publicación con una breve frase: “Que en paz descanses, Marcos”.