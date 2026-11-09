Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 9 de noviembre

Este lunes 9 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran diferencias notables que impactan en la economía cotidiana de los ciudadanos. El dólar oficial se sitúa en 1.520 pesos para la compra y 1.570 para la venta, ofreciendo un valor estable en comparación con jornadas anteriores.

Por otro lado, el dólar blue, que representa el mercado informal, cotiza en 1.535 pesos para la compra y 1.555 para la venta. Esta diferencia con el oficial destaca la brecha existente entre ambos tipos de cambio y cómo el mercado negro responde a la demanda de dólares en un contexto de incertidumbre económica.

Además, el dólar mayorista marca un valor de 1.536,5 pesos en la compra y 1.545,5 en la venta, siendo utilizado principalmente por empresas y grandes operadores. Este tipo de cambio es fundamental para las transacciones comerciales en el país.

Otra modalidad que ha ganado terreno es el dólar CCL (Contado con Liquidación), que se negocia a 1.658,4 pesos para la compra y 1.664,9 para la venta. Esta cotización es utilizada por inversores que buscan llevar sus fondos al exterior, generando un flujo de dólares que a menudo influye en la economía local.

Por su parte, el dólar cripto muestra una cotización de 1.658,23 pesos para la compra y 1.663,18 para la venta, reflejando el impacto de las criptomonedas en la economía del país, donde muchos optan por este medio como resguardo de valor ante la inflación.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye impuestos adicionales para compras en el exterior, se encuentra en 1.976 pesos para la compra y 2.041 para la venta. Este valor es crucial para aquellos que viajan o realizan compras en moneda extranjera.

Los factores que influyen en estas variaciones incluyen la incertidumbre política, la inflación y el control de cambios impuesto por el gobierno. En este contexto, los usuarios deben estar atentos a los movimientos del mercado para tomar decisiones informadas sobre sus ahorros e inversiones.