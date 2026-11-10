Murió Marcos Camino, fundador y alma de Los Palmeras

El mundo de la música popular argentina está de luto. Marcos Camino, fundador, acordeonista y voz cantante de Los Palmeras, falleció este martes, según confirmaron fuentes policiales. Tenía 76 años. La noticia generó una inmediata ola de repercusiones en el ambiente artístico y entre los miles de seguidores que la agrupación cosechó a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria.

Nacido en la ciudad de Santa Fe, Camino fundó Los Palmeras en 1972 junto a un grupo de amigos. Lo que comenzó como una banda barrial de cumbia se transformó, con el correr de los años, en una de las agrupaciones más populares y convocantes del país. Con su inconfundible acordeón y su carisma sobre el escenario, Camino se convirtió en la cara visible de un proyecto que supo adaptarse a los cambios de la industria sin perder su esencia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A lo largo de su carrera, Los Palmeras editó decenas de discos y cosechó éxitos que se instalaron en el cancionero popular, como "Soy Parrandero" (que podía variar a "Soy sabalero" en honor a Colón de Santa Fe), "Olvídala" o "Dame un beso". La banda fue pionera en llevar la cumbia santafesina a los grandes escenarios, desde bailes populares hasta estadios y festivales masivos, y logró un reconocimiento que excedió las fronteras de la provincia y del país.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria fue la histórica presentación en el Estadio Único de La Plata, en el marco de los festejos por el Día del Trabajador, y su estrecha relación con el Club Atlético Colón, del que Camino era un reconocido hincha. Esa pasión quedó inmortalizada en "Soy sabalero", un himno que la parcialidad rojinegra adoptó como propio y que trascendió el ámbito deportivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El legado de Camino no se limita a la música. Fue un referente de la cultura popular santafesina, un embajador de la cumbia y un artista que supo construir un vínculo genuino con su público. Su figura quedó asociada a la idea de que la música popular, cuando es auténtica, no tiene edad ni fronteras.

Marcos Camino se va, pero su acordeón y su voz seguirán sonando en cada bailanta, en cada estadio y en cada rincón donde la cumbia santafesina se cante a viva voz.