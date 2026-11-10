Fieles se congregan en Luján para esperar la misa del papa León XIV

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- Miles de fieles pasarán la noche a la intemperie en las inmediaciones de la Basílica de Luján a la espera de la histórica misa que encabezará este miércoles el papa León XIV, en el marco del cierre de su visita pastoral a la Argentina.

La ciudad de Luján se ha transformado en el epicentro de la devoción popular con el inicio de una multitudinaria vigilia previa a la misa que el papa León XIV presidirá. Miles de creyentes de diversas regiones han comenzado a instalar campamentos en los alrededores del santuario para asegurar su lugar en esta celebración que se espera que reúna hasta cuatro millones de devotos.

Tras completar sus actividades en Córdoba y Buenos Aires, la expectativa se trasladó al predio lujanense. La reapertura de los Patios de la Basílica y de la "Zona 0", dispuesta desde la tarde del martes por las autoridades municipales, ha generado un ininterrumpido desfile de grupos parroquiales, familias y jóvenes equipados con mantas y carpas para pasar la noche al aire libre.

Durante toda la jornada se han realizado diversas actividades y se proyectó en pantallas gigantes el encuentro del Papa con los jóvenes en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

La programación del miércoles comenzará con la actuación del Ballet Sumampa y del músico Luciano Pereyra, mientras se transmite la visita que León XIV realizará a la cárcel de Devoto. Posteriormente, la imagen original de la Virgen de Luján será trasladada al atrio exterior para presidir la celebración litúrgica.

El Sumo Pontífice arribará cerca de las 10 para efectuar un recorrido en papamóvil a lo largo de la avenida principal antes de presidir la Santa Misa junto a los obispos argentinos, con la musicalización del Coro Municipal "Ernesto Storani".

La Eucaristía será su última gran alocución pastoral en suelo argentino, antes de su partida desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Lima, Perú.