MasterChef Celebrity destaca en rating con 12.1 puntos en su gala de eliminación

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- A pesar del feriado y la atención centrada en la visita del papa León XIV, el reality MasterChef Celebrity volvió a posicionarse como el programa más visto de su franja horaria, superando ampliamente a la competencia. Este martes, el ciclo conducido por Wanda Nara logró acumular la mayor cantidad de encendidos durante su gala de eliminación.

Según datos de la Agencia Noticias Argentinas, el programa comenzó con un piso de 9 puntos, que rápidamente ascendió a 12, alcanzando picos de 13 puntos de rating. Las mediciones oficiales de Kantar IBOPE confirmaron que el promedio general del ciclo fue de 12.1 puntos.

En esta gala, los participantes se enfrentaron al desafío de cocinar al menos seis empanadas de carne acompañadas de una salsa yasgua para continuar en la competencia. Entre los famosos que se presentaron este martes se encontraban Lizy Tagliani, Rocío Robles, Josefina 'China' Ansa, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Nazareno Casero, Luck Ra, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo y Grego Rosello.

Un momento crítico ocurrió cuando Julieta Nair Calvo tuvo un accidente y derramó el relleno de sus empanadas a solo 10 minutos de que finalizara el tiempo de cocción. A pesar de recibir ayuda de sus compañeros y del jurado para preparar un nuevo relleno, no fue suficiente para evitar su eliminación, convirtiéndose en la última participante en dejar el programa.

Durante este feriado, marcado por la visita del papa León XIV y la cobertura especial de los canales de aire, la programación nocturna volvió a la normalidad. En este contexto, MasterChef Celebrity se destacó en el primer puesto con picos de 13.1 puntos. En el segundo lugar se ubicó el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en El Trece, que alcanzó 4.5 puntos. Por debajo, se posicionaron América TV con 0.8 y El Nueve con 0.7 puntos.