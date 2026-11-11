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Se acerca la última fecha FIFA del año para las selecciones sudamericanas

Las selecciones de Sudamérica se preparan para la última fecha FIFA del año, que se desarrollará hasta el 17 de noviembre con importantes partidos amistosos.

11/11/2026 | 10:42Redacción Cadena 3

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La Selección argentina se enfrentará con Uruguay y Costa Rica.

FOTO: La Selección argentina se enfrentará con Uruguay y Costa Rica.

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Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Las selecciones sudamericanas se alistan para cerrar el 2026 en los próximos días, durante la última fecha FIFA que se llevará a cabo hasta el 17 de noviembre.

La Selección argentina, que ya confirmó la continuidad de su director técnico Lionel Scaloni, jugará el viernes 13 a partir de las 20 ante su similar de Uruguay, en una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata" que se llevará a cabo en La Bombonera.

Cuatro días después, el 17 de noviembre, la "Albiceleste" se enfrentará a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sin embargo, la Argentina no será la única selección sudamericana que tendrá actividad en esta doble fecha FIFA. El resto de los equipos del continente disputarán dos encuentros cada uno, salvo Perú, que solo jugará uno, contra Bolivia el viernes 13.

Entre los amistosos más relevantes se encuentra el de Brasil frente a Japón el sábado 14, mientras que un partido curioso será el que disputará Venezuela contra el País Vasco ese mismo día.

Partidos de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA

Argentina:

Vs. Uruguay el viernes 13

Vs. Costa Rica el martes 17

Bolivia:

Vs. Perú el viernes 13

Vs. Ecuador el martes 17

Brasil:

Vs. Japón el sábado 14

Vs. Singapur el martes 17

Chile:

Vs. Colombia el viernes 13

Vs. Colombia el martes 17

Colombia:

Vs. Chile el viernes 13

Vs. Chile el martes 17

Ecuador:

Vs. Costa Rica el viernes 13

Vs. Bolivia el martes 17

Paraguay:

Vs. Singapur el viernes 13

Vs. Japón el martes 17

Perú:

Vs. Bolivia el viernes 13

Uruguay:

Vs. Argentina el viernes 13

Vs. República Dominicana el martes 17

Venezuela:

Vs. País Vasco el sábado 14

Vs. Rusia el martes 17

Agencia NA

[Fuente: Noticias Argentinas]

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