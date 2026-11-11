Se acerca la última fecha FIFA del año para las selecciones sudamericanas
Las selecciones de Sudamérica se preparan para la última fecha FIFA del año, que se desarrollará hasta el 17 de noviembre con importantes partidos amistosos.
FOTO: La Selección argentina se enfrentará con Uruguay y Costa Rica.
Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Las selecciones sudamericanas se alistan para cerrar el 2026 en los próximos días, durante la última fecha FIFA que se llevará a cabo hasta el 17 de noviembre.
La Selección argentina, que ya confirmó la continuidad de su director técnico Lionel Scaloni, jugará el viernes 13 a partir de las 20 ante su similar de Uruguay, en una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata" que se llevará a cabo en La Bombonera.
Cuatro días después, el 17 de noviembre, la "Albiceleste" se enfrentará a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Sin embargo, la Argentina no será la única selección sudamericana que tendrá actividad en esta doble fecha FIFA. El resto de los equipos del continente disputarán dos encuentros cada uno, salvo Perú, que solo jugará uno, contra Bolivia el viernes 13.
Entre los amistosos más relevantes se encuentra el de Brasil frente a Japón el sábado 14, mientras que un partido curioso será el que disputará Venezuela contra el País Vasco ese mismo día.
Partidos de las selecciones sudamericanas en la fecha FIFA
Argentina:
Vs. Uruguay el viernes 13
Vs. Costa Rica el martes 17
Bolivia:
Vs. Perú el viernes 13
Vs. Ecuador el martes 17
Brasil:
Vs. Japón el sábado 14
Vs. Singapur el martes 17
Chile:
Vs. Colombia el viernes 13
Vs. Colombia el martes 17
Colombia:
Vs. Chile el viernes 13
Vs. Chile el martes 17
Ecuador:
Vs. Costa Rica el viernes 13
Vs. Bolivia el martes 17
Paraguay:
Vs. Singapur el viernes 13
Vs. Japón el martes 17
Perú:
Vs. Bolivia el viernes 13
Uruguay:
Vs. Argentina el viernes 13
Vs. República Dominicana el martes 17
Venezuela:
Vs. País Vasco el sábado 14
Vs. Rusia el martes 17
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]