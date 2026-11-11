Los Palmeras despiden a Marcos Camino: "Nos marcó con muchas enseñanzas para seguir en este camino"

Los restos del acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, son velados este miércoles a partir de las 15.00, a menos de un día del hallazgo de su cuerpo sin vida en su estudio de grabación en Santa Fe.

El comunicado oficial señaló que el último adiós se lleva adelante en El Molino Fábrica Cultural, ubicado en Boulevard Gálvez al 2350. Por tanto, el escrito explicó que queda sin efecto el operativo de ordenamiento de tránsito previsto inicialmente en las inmediaciones de la sala velatoria Sentir.

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El acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras murió en la tarde de este martes, a los 76 años, en su estudio de grabación, donde fue encontrado, según las pericias policiales. El hallazgo se produjo cerca de las 17.00 en el inmueble ubicado sobre la calle Alvear al 4900, en la ciudad de Santa Fe, donde funcionaba el espacio de trabajo del artista, según informaron medios locales.

La despedida en El Molino se desarrolla entre las 14.30 y las 18. Para quienes quieran acercarse a rendir homenaje al músico, el ingreso deberá realizarse a pie por el playón ubicado sobre calle Pedro Vittori.

El velorio cuenta con la presencia de familiares, funcionarios y exjugadores de fútbol de la región. La banda completa de Los Palmeras, que realizó un show en Formosa la noche anterior, también está presente para despedir a su líder.

Pablo López, cantante actual de la banda, y José Luis Salinas, locutor del conjunto santafesino, dieron unas palabras a Cadena 3 y recordaron a Camino con afecto.

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"Fue una sorpresa muy grande. La familia de Los Palmeras está golpeada. Estábamos en Formosa cuando nos enteramos y por decisión de la familia cumplimos el show. Lógicamente vamos a tener nuestro duelo y luego seguiremos trabajando. Es lo que Marcos nos enseñó", dijo Salinas.

"Él era una persona increíble. Merece una excelente despedida. Nos golpeó mucho la noticia, nos dejó con mucha tristeza. Nos marcó con muchas enseñanzas para seguir en este camino. Ojalá la gente lo recuerde de la mejor manera", agregó López.

Informe de Julian Buccolini.