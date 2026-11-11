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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Luciano Pereyra conmovió a una multitud en Luján en la antesala de la misa del papa León XIV

El cantante oriundo de la ciudad bonaerense lideró el show previo frente a la Basílica. Con un emotivo repertorio que incluyó "Solo le pido a Dios", hizo cantar a miles de peregrinos.

11/11/2026 | 10:16Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

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Luciano Pereyra fue el gran protagonista de la previa musical en la histórica jornada religiosa que reunió a miles de fieles en la Basílica de Luján, donde aguardaban la llegada del papa León XIV para la misa de clausura de su gira.

Ante una multitud que colmó la Plaza Belgrano, el artista local ofreció un emotivo repertorio cargado de fe y fraternidad. El punto más alto de su presentación llegó con la interpretación de Solo le pido a Dios, el clásico de León Gieco que fue coreado al unísono por familias y peregrinos como un himno de paz, enmarcado por la imponente fachada del templo.

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Durante el show, que se consolidó como el principal número artístico antes del inicio del acto litúrgico, Pereyra interpretó también éxitos de su carrera como Si no es contigo y Seré.

Con esta actuación en su tierra natal, el músico bonaerense le puso voz y emoción a la espera de los miles de devotos que se congregaron en Luján para participar de la histórica celebración encabezada por el Santo Padre.

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Lectura rápida

¿Quién fue el protagonista de la jornada religiosa?
Luciano Pereyra fue el gran protagonista de la previa musical.

¿Dónde se llevó a cabo el evento?
En la Basílica de Luján.

¿Qué canción interpretó Pereyra que fue coreada por el público?
Interpretó Solo le pido a Dios, de León Gieco.

¿Cuándo se realizó la misa de clausura?
Durante la jornada religiosa que aguardaba la llegada del papa León XIV.

¿Qué otros éxitos presentó Pereyra durante su actuación?
También presentó Si no es contigo y Seré.

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