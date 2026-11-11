Luciano Pereyra conmovió a una multitud en Luján en la antesala de la misa del papa León XIV

Luciano Pereyra fue el gran protagonista de la previa musical en la histórica jornada religiosa que reunió a miles de fieles en la Basílica de Luján, donde aguardaban la llegada del papa León XIV para la misa de clausura de su gira.

Ante una multitud que colmó la Plaza Belgrano, el artista local ofreció un emotivo repertorio cargado de fe y fraternidad. El punto más alto de su presentación llegó con la interpretación de Solo le pido a Dios, el clásico de León Gieco que fue coreado al unísono por familias y peregrinos como un himno de paz, enmarcado por la imponente fachada del templo.

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Durante el show, que se consolidó como el principal número artístico antes del inicio del acto litúrgico, Pereyra interpretó también éxitos de su carrera como Si no es contigo y Seré.

Con esta actuación en su tierra natal, el músico bonaerense le puso voz y emoción a la espera de los miles de devotos que se congregaron en Luján para participar de la histórica celebración encabezada por el Santo Padre.

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