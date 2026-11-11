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El CONICET destaca su rol en Argenplás 2026 con innovaciones en plásticos

El CONICET participó en la XX Exposición Internacional de Plásticos, realizada en La Rural, donde se promovió la vinculación entre ciencia y producción. Daniel Salamone, presidente del organismo, mantuvo reuniones clave.

11/11/2026 | 16:36Redacción Cadena 3

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El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) tuvo una destacada participación en la XX Exposición Internacional de Plásticos, conocida como Argenplás 2026, que se llevó a cabo del 3 al 6 de noviembre en el predio ferial La Rural, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el evento, el organismo presentó un espacio institucional diseñado para fomentar el intercambio entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

La actividad contó con la presencia del presidente del CONICET, Daniel Salamone, quien mantuvo reuniones con diversas autoridades y empresarios del sector. El evento se centró en fortalecer las oportunidades de vinculación y transferencia de conocimientos, aspectos clave para la innovación en la industria de plásticos.

El presidente del CONICET recorrió la feria y participó activamente en el espacio institucional del organismo, donde se dieron a conocer las capacidades de investigación, desarrollo e innovación aplicadas al sector. También estuvo presente el gerente de Vinculación Tecnológica a/c del organismo, Gustavo Schötz, quien colaboró en la elaboración de un acuerdo marco con la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP).

Este acuerdo tiene como objetivo potenciar la articulación público-privada entre las empresas que integran la CAIP y las capacidades científico-tecnológicas del CONICET. Como parte de esta colaboración, el CONICET fue invitado a participar en Argenplás 2026, donde se exhibieron diversas propuestas innovadoras.

El espacio institucional del CONICET, desarrollado por el área de Ferias y Exhibiciones de la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI), presentó contenidos elaborados en conjunto con la Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT). Investigadores de diversas instituciones como el Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía (INQUIMAE, CONICET-UBA), el Instituto de Tecnología en Polímeros y Nanotecnología (ITPN, CONICET-UBA), y otros, participaron activamente en la exposición.

El lema de la exposición fue "Una industria comprometida con el ambiente, la economía circular y la innovación", y reunió a empresas nacionales e internacionales vinculadas a la transformación de plásticos, maquinaria, materiales, equipos y servicios para el sector. Durante las cuatro jornadas del evento, se exhibieron productos y tecnologías, además de realizarse actividades técnicas y espacios de intercambio sobre los principales desafíos de la industria, con un enfoque especial en la innovación, la sustentabilidad y la economía circular.

Lectura rápida

¿Qué evento realizó el CONICET?
Participó en la XX Exposición Internacional de Plásticos, Argenplás 2026.

¿Cuándo tuvo lugar la exposición?
Del 3 al 6 de noviembre de 2026.

¿Dónde se realizó el evento?
En el predio ferial La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Quién fue el presidente del CONICET durante la exposición?
Daniel Salamone.

¿Cuál fue el objetivo de la participación del CONICET?
Fomentar la vinculación entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo.

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