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La ONU no trató el pedido de Cristina Kirchner para ser candidata a cargos públicos

El Comité de Derechos Humanos culminó su último período de sesiones del año sin un acercamiento a la cuestión para que la expresidenta pueda ser candidata. 

11/11/2026 | 15:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Cristina Kirchner. (Foto: archivo/AFP)

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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) culminó su último período de sesiones sin revisar el pedido de la expresidenta Cristina Kichner por su condena para ser candidata, y retrasó la posibilidad de que sea tratado hasta 2027.

El organismo realizó el 146° período de sesiones del año en Ginebra entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, en los que abordó cuestiones de diversos países sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, el planteo de la exmandataria para que se revise la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, que cumple de forma domiciliaria, no fue incluido en el temario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

De esta forma, la posibilidad de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice la cuestión recién podría suceder en el próximo período de sesiones, pactado para realizarse del 1 al 19 de marzo de 2027.

Hasta el momento, el temario para los próximos encuentros tiene previsto examinar informes de Costa Rica, Mónaco, Mozambique y Polonia.

Anteriormente, desde la ONU habían advertido a la agencia EFE que debido al volumen de casos que tienen pendientes, “una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”.

La condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública quedó firme en junio de 2025, tras la confirmación de la Corte Suprema. Tras agotar las instancias nacionales, sus abogados, liderados por Carlos Beraldi, el 29 de septiembre de este año hicieron la presentación ante el organismo multilateral.

Si bien una resolución de la ONU no es vinculante, el equipo de la exmandataria apostaba a un dictamen que pudiera presionar a las autoridades argentinas para dejar sin efecto la inhabilitación para cargos públicos. La intención sería que pueda competir como candidata en las elecciones de 2027.

Lectura rápida

¿Qué organismo no trató el pedido de Cristina Kirchner? La ONU no trató el pedido de Cristina Kirchner para ser candidata.

¿Quiénes integran la defensa de Cristina Kirchner? La defensa está compuesta por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego.

¿Qué medida buscó la defensa ante el Comité de Derechos Humanos? Buscó medidas provisionales para suspender los efectos de la inhabilitación perpetua.

¿Cuánto tiempo puede llevar el procedimiento ante Naciones Unidas? El trámite puede extenderse entre dos y tres años.

¿Qué otras causas se sumaron a la condena por Vialidad? Se sumaron las causas Cuadernos y Hotesur-Los Sauces.

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