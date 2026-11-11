Malvinas: la Argentina pidió al Tribunal del Mar que frene el proyecto petrolero Sea Lion

FOTO: El proyecto petrolero Sea Lion se encuentra ubicado en el área de las Islas Malvinas.

La Argentina reiteró este miércoles ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) su pedido de suspender el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las islas Malvinas. En el cierre de su exposición en Hamburgo, sostuvo que el tribunal debe intervenir antes de que se perfore el primer pozo de explotación en las aguas en disputa.

El jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen rechazó la reivindicación británica de soberanía y recordó que las Malvinas figuran en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. Señaló que la Asamblea General y el Comité Especial de Descolonización intervienen en ese proceso y sostuvo que la controversia se extiende a los espacios marítimos que rodean al archipiélago.

Kohen invocó la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que modifiquen unilateralmente la situación de las islas. También cuestionó que la delegación británica eludiera la existencia de la disputa en sus alegatos y aludió, con ironía, a "la ballena en la bañera".

El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver, integrante de la delegación argentina, sostuvo que la perforación del primer pozo modificaría de forma permanente la plataforma continental y que, una vez extraído, el crudo no podría volver al yacimiento. Afirmó que el tribunal de Hamburgo era el único en condiciones de intervenir a tiempo. "Si no es ahora, nunca lo será", advirtió.

La israelí Navitas Petroleum, operadora del proyecto con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%, aprobaron en diciembre de 2025 la inversión para la primera fase. Según expuso Schrijver, el plan contempla extraer más de 300 millones de barriles en 30 años, con hasta 26 pozos y un sistema de producción instalado en el lecho marino.

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En su primera exposición, el Reino Unido cuestionó la competencia del tribunal arbitral que se constituirá y rechazó que hubiera urgencia para dictar las cautelares. Ante los jueces, la delegación británica aseguró que la perforación no comenzaría antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción de crudo se iniciaría, como mínimo, en marzo de 2028.

Mario Oyarzábal, asesor legal de la Cancillería y representante argentino ante el tribunal, reiteró la voluntad del Gobierno de reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para resolver todos los aspectos de la controversia, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.

La delegación solicitó que el tribunal ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de las tareas de explotación vinculadas con Sea Lion y abstenerse de usar datos o información obtenidos en actividades de exploración en las aguas en disputa.

También pidió que Londres permita a la Argentina participar en la protección y preservación del ambiente marino en la zona y se abstenga de adoptar medidas que puedan agravar o ampliar la controversia sometida a arbitraje.

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