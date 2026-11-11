Último adiós a Marcos Camino en Santa Fe

FOTO: Marcos Camino, uno de los fundadores de Los Palmeras

La ciudad de Santa Fe despide este miércoles a Marcos Camino, histórico referente y fundador de Los Palmeras. Por pedido de la familia, el lugar del último adiós fue trasladado de la sala Sentir a las instalaciones de El Molino Fábrica Cultural, donde se espera una importante concurrencia de familiares, amigos, colegas y seguidores.

El espacio ubicado en Bulevar Gálvez 2350 fue dispuesto por el Gobierno provincial para facilitar la despedida popular al músico, quien la semana pasada había sido distinguido como Embajador Cultural Santafesino.

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Los integrantes de Los Palmeras llegaron al lugar a bordo del colectivo que habitualmente los traslada a sus presentaciones. Entre ellos estuvo Pablo David López, actual cantante de la banda tras la salida de Cacho Deicas, quien acompañó al resto de sus compañeros en este momento de profundo dolor.

La despedida en El Molino se desarrolla entre las 14.30 y las 18. Para quienes quieran acercarse a rendir homenaje al músico, el ingreso deberá realizarse a pie por el playón ubicado sobre calle Pedro Vittori.

Así, Santa Fe le da el último adiós a uno de los grandes referentes de su música popular, cuya trayectoria al frente de Los Palmeras dejó una huella profunda en la identidad cultural de la provincia y en varias generaciones de argentinos.