Pampita acampa en Luján para ver al papa León XIV tras polémica por misa VIP

FOTO: Después de participar del VIP, Pampita acampó para ver la misa del papa León en Luján.

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Luego de la controversia generada por su participación en la "carpa VIP" durante la misa que el papa León XIV ofreció en el Monumento de los Españoles el lunes pasado, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain decidió cumplir con su palabra y acampó desde temprano en Luján para asistir al último encuentro con el Sumo Pontífice.

La modelo y conductora había sido invitada a la misa en el barrio porteño de Palermo desde un lugar privilegiado, lo que generó descontento entre los fieles que aguardaban durante horas la llegada del Papa. Ante esta situación, Pampita recibió numerosas críticas en las redes sociales, especialmente porque había mencionado que estaba lista para acampar 12 horas antes de la misa, aunque no especificó a qué misa se refería.

Sin abordar la controversia en la que se vio involucrada, Pampita llegó a Luján en la madrugada del miércoles, acompañada por un grupo de amigas. En sus historias de Instagram, compartió momentos de su experiencia, incluyendo una imagen abrazada a su bolsa de dormir.

Gracias a su llegada a primera hora, logró una ubicación privilegiada cerca del vallado establecido por las autoridades de la provincia, lo que le permitió estar en un buen lugar para el evento.