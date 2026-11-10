La última entrevista de Marcos Camino, en Cadena 3: "El legado mío es mi hijo"

En una de sus últimas entrevistas, realizada por Carlos Marcó para Cadena 3, Marcos Camino habló sobre la historia de Los Palmeras, el lugar que ocupa la banda en la música popular argentina y el futuro de la cumbia santafesina. En la conversación, que se conoce a través de un registro inédito, el histórico músico también se refirió a su vida personal y dejó una definición sobre su mayor legado: “El legado mío es mi hijo”.

A los 76 años, Camino repasó algunos de los aspectos que marcaron el recorrido de Los Palmeras y destacó el profesionalismo como uno de los principales aportes del grupo a la cumbia. Según explicó, la banda contribuyó a consolidar la idea de que la música debía asumirse como un trabajo, con disciplina, compromiso y dedicación.

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“Que todos entiendan que no era un hobby, era una profesión, era un trabajo al que había que respetar, al que había que brindarle todo”, sostuvo al ser consultado sobre qué le aportaron Los Palmeras al género.

En esa línea, consideró que el orden y la preparación fueron fundamentales para que el grupo pudiera ampliar sus horizontes, acceder a escenarios de mayor relevancia y compartir experiencias con artistas de distintos estilos musicales. También recordó con humor la diversidad de propuestas y lugares por los que pasó la banda a lo largo de su trayectoria: “Lo que nos faltó fue inaugurar un panteón. Después tocamos en todos lados”.

El futuro de la cumbia santafesina

Camino también dejó su mirada sobre la continuidad del género y se mostró confiado en su proyección. “No tiene límites, no tiene techo. Lo que necesitamos es que los muchachos sigan luchando, que no pierdan las ganas, la fuerza”, afirmó.

Al hablar de la escena musical de Santa Fe, destacó la cantidad de jóvenes que se forman en distintos instrumentos y desarrollan su talento en la región. Percusionistas, acordeonistas, guitarristas, bajistas y cantantes forman parte de una nueva generación que, según señaló, mantiene viva una identidad musical propia.

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En particular, hizo referencia a las características de la interpretación vocal santafesina y a la manera de apoyar las vocales, un rasgo que considera distintivo frente a otras expresiones musicales del país.

Entre las definiciones sobre su carrera y el futuro de la música, quedó también una frase que llevó la conversación a un plano más íntimo. Al referirse a su legado personal, Camino fue contundente: “El legado mío es mi hijo”.

Una declaración que trasciende su extensa trayectoria junto a Los Palmeras y su aporte a la cumbia santafesina. El músico dejó plasmadas sus convicciones sobre la profesión a la que dedicó su vida, la música que ayudó a proyectar y el valor de aquello que consideraba su herencia más importante.