Quién es el ex futbolista profesional que hoy custodia al papa León XIV
Pasó por el fútbol argentino y brilló en un gigante de la región, pero una imagen de la transmisión oficial en Uruguay lo descubrió en una función totalmente distinta durante la masiva visita papal.
11/11/2026 | 08:20Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Melo, ex futbolista.
El ex futbolista Pablo Melo, recordado por su paso por el fútbol argentino y Nacional de Montevideo, reapareció en la escena pública desde un rol completamente inesperado: formó parte del operativo de seguridad encargado de custodiar al Sumo Pontífice durante su multitudinaria visita a la ciudad uruguaya de Paysandú.
Las cámaras de la transmisión oficial captaron al ex defensor de 44 años apostado en las inmediaciones del escenario principal en el Parque París Londres, donde se congregaron unas 40.000 personas.
Melo, que tuvo un paso por la Argentina defendiendo las camisetas de San Martín de San Juan y Tiro Federal, integró el grupo de 60 efectivos de la empresa privada Keeper contratados para custodiar el perímetro del evento.
A pesar de la cercanía con el pontífice, el ex futbolista mantuvo el rigor profesional durante toda la jornada. “Justo me tocó la parte lateral del escenario y obviamente pasó cerca. No crucé ningún tipo de palabra, ni el saludo ni la mirada”, relató Melo al suplemento Ovación del diario El País. No obstante, admitió el impacto emocional del momento: “Sentí algo que no sé explicar. Se percibe mucho respeto y admiración, más allá de la creencia de cada uno”.
Actualmente, Melo se desempeña en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y realiza coberturas de seguridad en eventos de gran magnitud, conectando así su trayectoria en el deporte regional con un sorpresivo capítulo en la agenda internacional del Vaticano.
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Lectura rápida
¿Quién es Pablo Melo? Es un ex futbolista uruguayo, conocido por su paso por el fútbol argentino y Nacional de Montevideo.
¿Qué hizo recientemente? Formó parte del operativo de seguridad para custodiar al Sumo Pontífice durante su visita a Paysandú.
¿Cuántas personas asistieron al evento? Aproximadamente 40.000 personas se congregaron en el Parque París Londres.
¿Qué empresa contrató a los efectivos de seguridad? La empresa privada Keeper fue la encargada de contratar a 60 efectivos para el evento.
¿Dónde trabaja actualmente Pablo Melo? Se desempeña en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) realizando coberturas de seguridad en eventos de gran magnitud.