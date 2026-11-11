Carlos Ischia expresa su descontento por la continuidad de Boca en la Copa Argentina

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) – El exentrenador de Boca y Vélez, Carlos Ischia, rememoró la controversia que afectó a ambos clubes durante el encuentro de octavos de final de la Copa Argentina, señalando que el "Xeneize" debió haber sido descalificado.

En una entrevista con La Oral Deportiva, transmitida por Radio Rivadavia, el DT expresó que le "molestó" que Boca continuara en la competición, además de criticar un fallo arbitral en el siguiente partido: "Son situaciones que a veces se ven y otras no se ven".

Superada aquella polémica clasificación, en la que el equipo de Rodolfo Arruabarrena intentó por todos los medios que se le otorgaran los puntos, el club dejó atrás a Racing y se enfrentará a Banfield este sábado 14 de noviembre a las 19:00, buscando un lugar en la final.

Ischia volvió a los medios después de estar 13 años alejado del fútbol argentino, donde su carrera como entrenador lo llevó más cerca de Ecuador, a pesar de los tres años de inactividad que arrastra actualmente, y se mostró en desacuerdo con la clasificación de Boca en la Copa Argentina.

El director técnico, quien fue campeón del Torneo Apertura y la Recopa Sudamericana con Boca en 2008, recordó la controversia que atravesó al club "Azul y Oro" en los octavos de final del certamen, donde salió impune.

En esa ocasión, el club había superado el límite reglamentario de extranjeros al convocar a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, pero como solo utilizó a cinco de ellos, el Tribunal de Disciplina de la AFA no invalidó su triunfo.

Fue ante esta situación que Carlos Ischia manifestó su descontento, afirmando estar "molesto" porque Boca no fue descalificado, y argumentando que hay cosas "que a veces se ven y otras no se ven", lo que refleja un claro reclamo sobre la aplicación del reglamento por parte del Tribunal y los árbitros, dependiendo del club involucrado.

Además, el DT comentó que uno de los goles de la remontada de Boca contra la "Academia" en la ronda siguiente debió haber sido anulado por infracción, y concluyó: "A mí me molestó la de Vélez, más que nada porque soy de Vélez".