Bullrich cruzó a Irán por la medida contra la Armada y la Fuerza Aérea: "Marca de qué lado estamos"

La senadora nacional Patricia Bullrich cuestionó este miércoles al gobierno de Irán luego de que Teherán declarara organizaciones terroristas a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado defendió la decisión del gobierno de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní a su registro de organizaciones terroristas.

"Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos", escribió Bullrich en X. La exministra de Seguridad acusó a las autoridades iraníes de estar detrás de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. También las responsabilizó por la represión de las protestas de principios de año y denunció ejecuciones en ese país.

La Cancillería iraní calificó la decisión argentina de "acto hostil" y sostuvo que violaba principios del derecho internacional. Justificó su respuesta en el principio de reciprocidad y en una ley de 2019 que prevé represalias contra países que respalden la designación estadounidense de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.

Teherán responsabilizó al gobierno argentino por las consecuencias de la decisión y dejó sin precisar qué medidas concretas podría adoptar. La designación abarca a dos de las tres Fuerzas Armadas argentinas. El Ejército quedó fuera del anuncio.

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Por su parte, la Cancillería argentina rechazó la medida y volvió a pedirle a Irán que coopere con la Justicia y entregue a los acusados por los atentados.

En enero, el Gobierno dispuso la inscripción de la Fuerza Quds, un brazo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). El 31 de marzo adoptó una medida similar para el conjunto de la Guardia Revolucionaria mediante una segunda resolución, publicada el 6 de abril en el Boletín Oficial.

El Gobierno fundamentó la designación en informes oficiales y vinculó a la Guardia Revolucionaria con los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. El primer ataque dejó 29 muertos, según la Cancillería israelí. En el segundo murieron 85 personas. La Justicia argentina atribuyó a funcionarios iraníes y a miembros de Hezbollah responsabilidades por el atentado contra la mutual judía.

Estados Unidos incorporó a la Guardia Revolucionaria a su lista de organizaciones terroristas en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. La Unión Europea formalizó su propia designación en febrero de 2026, tras la represión de las protestas en Irán.