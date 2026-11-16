El abogado de Oscar González, tras el fallo de culpas compartidas: "Voy a pedir la absolución total"

El defensor de Oscar González, Miguel Ortiz Pellegrini, confirmó que apelará la sentencia del juez Santiago Camogli en la causa por la tragedia de las Altas Cumbres. El fallo atribuyó culpas compartidas entre González, quien conducía el BMW, y la docente Bengoa, quien falleció en el choque.

Las dos adolescentes que viajaban en el vehículo de Bengoa resultaron gravemente lesionadas. Tanto la querella como la defensa anticiparon que recurrirán la resolución.

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La postura de la defensa

Ortiz Pellegrini fue claro: “Voy a pedir la absolución total”. El abogado explicó que, según la pericia, González tuvo apenas 0,8 segundos para reaccionar ante la situación. “Cuando uno se enfrenta a una situación que no tiene solución, naturalmente se esconde el cuerpo, y el giro pudo ser a la derecha o a la izquierda”, señaló. Y agregó que la propia sentencia indica que la señora Bengoa no había culminado el traspaso ilegal del camión.

“Si no hubiese estado ese inconveniente, no hubiera habido accidente”, afirmó.

Del “juicio político” al accidente

Pese a la asignación de culpa compartida, el defensor se mostró satisfecho con el fallo. Recordó que el proceso comenzó con otra narrativa.

“Este juicio empezó con que esto era una suerte de juicio político disfrazado de accidente”, dijo. “Cuando empezó el juicio no había camión, no había testigo, no había nada. Había un señor que directamente había ido a matar a una persona y había que juzgarlo por asesinato. Ese era el planteo inicial”.

Ortiz Pellegrini relató que en su momento fue cuestionado por sostener la existencia del camión: “Me trataron de fantasioso, me dijeron que debía ir a la facultad de Literatura por mi creatividad artística”.

Por eso, subrayó: “Me alegro mucho que ahora discutan el accidente”.

Sobre los “privilegios”

El abogado respondió a las críticas públicas sobre la licencia de conducir, el uso del automóvil judicializado y el acceso de familiares al vehículo tras el accidente. Aclaró que varias de esas cuestiones no formaron parte del juicio o fueron investigadas en procesos separados.

Sobre el carné, afirmó que la propia fiscal dijo el primer día que “era correcto, no había ningún inconveniente”. Respecto del auto y otros señalamientos, recordó que generaron causas penales en las que González fue absuelto.

“Todos estos hechos fueron investigados. Él tuvo que responder en cada uno de los juicios y fue absuelto. Entonces no se puede repetir lo mismo como causales eventuales de condena”, sostuvo.

También rechazó la idea de que la policía no le labrara multas: “Mostramos que las multas sí le ponían. No tenía ningún privilegio”.

Las víctimas y la indemnización

Ortiz Pellegrini insistió en diferenciar la responsabilidad del accidente del derecho de las menores. “Esto fue culpa de la víctima, pero las menores tienen derecho a indemnización porque no eran las conductoras, eran terceros transportados y deben ser indemnizadas”.

El abogado recordó además que, mucho antes del juicio, ya había informado que las jóvenes recibían asistencia de la Provincia (casa, comida, terapia, servicio médico y enfermeras), algo que –según dijo– luego fue reconocido por la propia querella.

Entrevista de Miguel Clariá.