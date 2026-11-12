En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Tragedia en las Altas Cumbres: el juez atribuyó el choque por igual a Oscar González y a Bengoa

El fallo le asignó a cada conductor un 50% de incidencia en el siniestro vial. Según las pericias, Bengoa intentó pasar un camión en un tramo prohibido y González cruzó al carril contrario cuando quiso esquivarla.

12/11/2026 | 13:17Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se conocieron los fundamentos de la condena a Oscar González.

FOTO: Se conocieron los fundamentos de la condena a Oscar González.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores dio a conocer este jueves 12 de noviembre los fundamentos de la condena al exlegislador del peronismo de Córdoba, Oscar González, por la tragedia de las Altas Cumbres.

El juez Santiago Camogli determinó que las maniobras de González y de la docente Alejandra Bengoa, que murió en el siniestro, incidieron en partes iguales en el choque.

El veredicto, anunciado el 20 de octubre, impuso tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación para conducir.

González fue declarado responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente que causó la muerte de Bengoa y las heridas de dos adolescentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Cómo reconstruyó el juez el choque

El 29 de octubre de 2022, en el kilómetro 10 de la ruta provincial E-34, a la altura del paraje Niña Paula, González manejaba un BMW X1 rumbo a Mina Clavero. En sentido contrario viajaba Bengoa en un Renault Sandero junto a su hija, Marina Szulewicz, y una amiga de ella, Alexa Valentina Miranda Gonzáles. Las dos tenían 14 años y sufrieron heridas graves.

Según la reconstrucción que adoptó Camogli, Bengoa intentó sobrepasar un camión en una curva en subida, en un tramo con doble línea amarilla, y no logró completar la maniobra a tiempo y con seguridad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

González, que venía por su carril, giró bruscamente hacia la izquierda para esquivarla e invadió la mano por la que circulaba el Sandero.

El impacto se produjo en el carril de Bengoa. Para el juez, las opciones razonables eran frenar y dirigirse hacia la banquina derecha.

Las pericias oficiales ubicaron el impacto a partir de las marcas sobre el asfalto, los daños en los vehículos y la trayectoria de ambos después de la colisión. Estimaron que el BMW iba a 89,42 km/h y el Sandero a unos 90 km/h al chocar, por debajo del límite de 100 km/h del tramo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Qué pesó al fijar la pena

Camogli sostuvo que el adelantamiento de Bengoa fue determinante en la secuencia y lo valoró como atenuante al fijar la pena de González. También ponderó su edad, la ausencia de antecedentes penales computables y que compareció a las citaciones durante el proceso.

Entre los agravantes, consideró la gravedad de los daños, las infracciones de tránsito previas y que González conducía un vehículo que le había confiado el Estado provincial.

La fiscal Analía Gallaratto había pedido tres años y diez meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación. Las querellas plantearon que se aplicara la figura del dolo eventual.

El juez sostuvo que González minimizó el riesgo y confió en que el choque no ocurriría. También señaló que el planteo exigía ampliar formalmente la acusación para garantizar el derecho de defensa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Más de $2.010 millones en indemnizaciones

El fallo ordenó a González y a la Provincia de Córdoba pagar $2.010.488.249,16 más intereses. Camogli consideró que González tenía la guarda del BMW por ser quien lo conducía.

También atribuyó la guarda a la Provincia, que había secuestrado el vehículo en otra causa y lo había entregado a la Legislatura para uso oficial. Según la sentencia, ambos deben responder por el total de las indemnizaciones fijadas.

El tribunal dispuso $31.633.758,86 para Vera Szulewicz, hija de Bengoa, y $353.575.089,30 para Marina Szulewicz, que viajaba con su madre.

La mayor indemnización, de $1.625.279.401, corresponde a Alexa Miranda Gonzáles, que quedó con paraplejia. Ese monto incluye gastos de asistencia cotidiana, rehabilitación y adaptación de su vivienda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

Fundamentos sentencia - Juicio a Oscar González by Octavio Liberali Guereschi

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué condena recibió Oscar González? Tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación para conducir.

¿Quién fue la víctima del siniestro? La docente Alejandra Bengoa, quien murió en el accidente.

¿Cuándo ocurrió el accidente? El 29 de octubre de 2022, en la ruta provincial E-34.

¿Dónde se produjo el choque? En el kilómetro 10 de la ruta provincial E-34, a la altura del paraje Niña Paula.

¿Por qué se le atribuyó responsabilidad a González? Por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas debido a la conducción imprudente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf