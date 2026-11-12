Tragedia en las Altas Cumbres: el juez atribuyó el choque por igual a Oscar González y a Bengoa

FOTO: Se conocieron los fundamentos de la condena a Oscar González.

La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores dio a conocer este jueves 12 de noviembre los fundamentos de la condena al exlegislador del peronismo de Córdoba, Oscar González, por la tragedia de las Altas Cumbres.

El juez Santiago Camogli determinó que las maniobras de González y de la docente Alejandra Bengoa, que murió en el siniestro, incidieron en partes iguales en el choque.

El veredicto, anunciado el 20 de octubre, impuso tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación para conducir.

González fue declarado responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente que causó la muerte de Bengoa y las heridas de dos adolescentes.

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• Cómo reconstruyó el juez el choque

El 29 de octubre de 2022, en el kilómetro 10 de la ruta provincial E-34, a la altura del paraje Niña Paula, González manejaba un BMW X1 rumbo a Mina Clavero. En sentido contrario viajaba Bengoa en un Renault Sandero junto a su hija, Marina Szulewicz, y una amiga de ella, Alexa Valentina Miranda Gonzáles. Las dos tenían 14 años y sufrieron heridas graves.

Según la reconstrucción que adoptó Camogli, Bengoa intentó sobrepasar un camión en una curva en subida, en un tramo con doble línea amarilla, y no logró completar la maniobra a tiempo y con seguridad.

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González, que venía por su carril, giró bruscamente hacia la izquierda para esquivarla e invadió la mano por la que circulaba el Sandero.

El impacto se produjo en el carril de Bengoa. Para el juez, las opciones razonables eran frenar y dirigirse hacia la banquina derecha.

Las pericias oficiales ubicaron el impacto a partir de las marcas sobre el asfalto, los daños en los vehículos y la trayectoria de ambos después de la colisión. Estimaron que el BMW iba a 89,42 km/h y el Sandero a unos 90 km/h al chocar, por debajo del límite de 100 km/h del tramo.

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• Qué pesó al fijar la pena

Camogli sostuvo que el adelantamiento de Bengoa fue determinante en la secuencia y lo valoró como atenuante al fijar la pena de González. También ponderó su edad, la ausencia de antecedentes penales computables y que compareció a las citaciones durante el proceso.

Entre los agravantes, consideró la gravedad de los daños, las infracciones de tránsito previas y que González conducía un vehículo que le había confiado el Estado provincial.

La fiscal Analía Gallaratto había pedido tres años y diez meses de prisión efectiva y diez años de inhabilitación. Las querellas plantearon que se aplicara la figura del dolo eventual.

El juez sostuvo que González minimizó el riesgo y confió en que el choque no ocurriría. También señaló que el planteo exigía ampliar formalmente la acusación para garantizar el derecho de defensa.

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• Más de $2.010 millones en indemnizaciones

El fallo ordenó a González y a la Provincia de Córdoba pagar $2.010.488.249,16 más intereses. Camogli consideró que González tenía la guarda del BMW por ser quien lo conducía.

También atribuyó la guarda a la Provincia, que había secuestrado el vehículo en otra causa y lo había entregado a la Legislatura para uso oficial. Según la sentencia, ambos deben responder por el total de las indemnizaciones fijadas.

El tribunal dispuso $31.633.758,86 para Vera Szulewicz, hija de Bengoa, y $353.575.089,30 para Marina Szulewicz, que viajaba con su madre.

La mayor indemnización, de $1.625.279.401, corresponde a Alexa Miranda Gonzáles, que quedó con paraplejia. Ese monto incluye gastos de asistencia cotidiana, rehabilitación y adaptación de su vivienda.

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Fundamentos sentencia - Juicio a Oscar González by Octavio Liberali Guereschi

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