Presupuesto 2027 de Córdoba: Llaryora anunció una baja del 30% en el Inmobiliario Urbano
El beneficio alcanzaría al 97% de los contribuyentes, según los primeros anuncios. El Inmobiliario Rural aumentará un 25% y habrá reducciones en Ingresos Brutos. El proyecto será tratado por la Legislatura.
16/11/2026 | 11:50Redacción Cadena 3
FOTO: El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el Coloquio 2026 de UIC. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, presentó este lunes en el Centro Cívico los principales lineamientos del Presupuesto provincial 2027, con anuncios de reducciones impositivas, modificaciones en los tributos inmobiliarios y beneficios para determinados sectores económicos.
La principal novedad es una rebaja del 30% en el Impuesto Inmobiliario Urbano, que, según lo informado durante la presentación, alcanzaría al 97% de los contribuyentes. Además, el Gobierno provincial confirmó que no se aplicará un revalúo de las propiedades durante el próximo ejercicio fiscal.
Tras la exposición del mandatario, el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, comenzó a detallar las medidas contempladas en el proyecto, que será sometido a consideración de la Legislatura de Córdoba.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, la Provincia estableció una actualización del 25% para todo 2027, sin aplicar un nuevo revalúo de los inmuebles rurales.
Por otra parte, el paquete fiscal contempla una reducción en Ingresos Brutos, aunque resta precisar el alcance de la modificación en las alícuotas y los sectores que resultarán beneficiados.
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El Gobernador adelantó que el proyecto incluirá una reducción del Inmobiliario y modificaciones en Ingresos Brutos, además de incentivos para la industria y el comercio. También anunció un recorte de la pauta publicitaria y aseguró que priorizará salud, educación y seguridad.
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En cuanto al Impuesto Automotor, el esquema general no tendrá modificaciones. Sin embargo, la iniciativa incorporará beneficios específicos para taxistas y remiseros, cuyos detalles serán desarrollados por las autoridades económicas.
El Presupuesto 2027 también estará marcado por una política de contención del gasto público. Llaryora había anticipado que la Provincia continuará con las obras actualmente en ejecución, pero limitará la incorporación de nuevos proyectos de infraestructura.
Asimismo, el gobernador anunció una reducción de la pauta publicitaria oficial y otros gastos estatales, mientras que salud, educación y seguridad se mantendrán como áreas prioritarias para la asignación de recursos.
La presentación del paquete económico se produce en un contexto de dificultades para la recaudación provincial y de mayor demanda sobre los servicios públicos.
La iniciativa incluye el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, la Ley Impositiva Anual y modificaciones al Código Tributario. Acosta expondrá los detalles ante los legisladores, quienes deberán debatir y aprobar las disposiciones que regirán durante 2027.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué se presentó? Se presentaron los principales lineamientos del Presupuesto provincial 2027 en Córdoba.
¿Quién lo presentó? El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
¿Cuándo se presentó? Este lunes.
¿Dónde se realizó la presentación? En el Centro Cívico.
¿Por qué es relevante? Incluye una rebaja del 30% en el Impuesto Inmobiliario Urbano y medidas fiscales en un contexto de dificultades para la recaudación provincial.