Distintos sectores del peronismo se reunieron este martes en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, para avanzar en la construcción de un frente nacional anti Milei, con la mirada puesta en las próximas elecciones nacionales.

La convocatoria contó con una amplia representación federal, legislativa y territorial, en el marco del desafío de construir una alternativa política amplia frente al gobierno de Javier Milei.

Entre los dirigentes presentes, se destacaron el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti; el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos; y los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

También participaron referentes de distintos puntos del país, entre ellos Adán Bahl, Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Gustavo Bordet, Juan Manuel Urtubey, Juan Manzur, Leandro Santoro, Malena Galmarini, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Pablo Yedlin, Roxana Bertone y Teresa García.

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El encuentro comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, continuó con una intervención del streamer “El Peroncho” y cerró con un video hecho con inteligencia artificial, en el que Juan Domingo Perón habla sobre los problemas de la Argentina actual y reflexiona sobre la Argentina del futuro.