Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) -- En la obra "Desde el Jardín", Guillermo Francella encarna a "Chance Gardiner", un jardinero que se ve envuelto en un sinfín de enredos y situaciones inesperadas. Esta producción se puede disfrutar de viernes a domingo en el teatro Metropólitan.

Dirigida por Marcos Carnevale, la obra se sitúa en los Estados Unidos de los años 80 y cuenta con un elenco destacado que incluye a Andrea Frigerio y Martín Seefeld. Este relato está basado en un texto de 1979, inspirado en una novela de 1971 del autor polaco-norteamericano Jerzy Kosinski, lo que ha llevado a Francella a convertirse en un referente del teatro en la calle Corrientes.

La obra no solo ofrece una mirada a la política contemporánea, sino que también invita a los espectadores a desconectar a través de la comedia. El personaje de Gardiner, que representa al clásico "niño grande", muestra una pureza e inocencia que contrasta con la agitación de la ciudad.

En la sinopsis, se plantea la pregunta: "¿El mundo está ciego y Chance Gardiner es el único que lo ve con pureza?". A medida que se desarrolla la trama, se explora cómo una persona sin educación ni conocimientos previos puede ascender en el ámbito político, destacando la bondad de Gardiner, quien a pesar de su ignorancia, se convierte en un personaje admirado por todos.

Gardiner, criado en la mansión de un benefactor, se ve obligado a enfrentar la vida fuera de su hogar tras la muerte de su mentor. Su encuentro con Eva, una mujer de la alta sociedad, lo lleva a experimentar una nueva realidad, donde su inocencia se convierte en su mayor virtud.

El diseño escenográfico, realizado por Julieta Kompel y Gonzalo Córdoba Estevez, destaca por su innovación, incluyendo un auto en movimiento en el escenario, lo que permite una representación vibrante de las calles de Nueva York. Esta producción se caracteriza por un juego de luces que acompaña la narrativa, sumergiendo al público en la experiencia.

A través de esta obra, se cuestiona cómo una persona sin una base sólida puede llegar al poder, resaltando el papel de los medios en la construcción de su imagen. La pieza se presenta en el teatro Metropólitan, con un elenco que también incluye a Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira, Diego Jaraz, Carla Pandolfi, Horacio Erman y Mayra Homar.