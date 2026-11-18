La Justicia de Villa Constitución ordenó el cierre definitivo y el saneamiento del basural a cielo abierto de Alcorta, una localidad del departamento Constitución, en el sur de Santa Fe, a unos 95 kilómetros por ruta de Rosario. El predio está en el kilómetro 80 de la ruta provincial 90, a alrededor de un kilómetro del acceso al pueblo. santafe.gov.ar

En la sentencia del 13 de noviembre, el juez civil y comercial David Lisandrello hizo lugar a un recurso presentado en diciembre de 2017 por el ingeniero agrónomo Christian Agustín Torres, que trabaja en un campo lindero. El magistrado concluyó que la disposición de residuos urbanos en el lugar viola la normativa provincial y lesiona intereses colectivos de los habitantes.

El predio había sido cedido en comodato a la comuna en 2012 para instalar una planta de tratamiento de residuos domiciliarios y producción de compost. Las inspecciones provinciales documentaron durante más de una década la acumulación de basura, la presencia de residuos peligrosos y los focos de incendio. En agosto de 2026, un informe provincial advirtió que los incendios eran recurrentes y que el humo ponía en riesgo la circulación por la ruta 90.

Como medida urgente, Lisandrello ordenó que, dentro de los diez días de notificada, la comuna garantice la vigilancia del predio las 24 horas, impida las descargas de particulares no autorizados y prohíba el ingreso de residuos peligrosos, patogénicos e industriales. También dispuso la prohibición absoluta de las quemas y dio 30 días para elaborar, junto con los bomberos, un plan de prevención y respuesta ante incendios.

Una vez firme el fallo, Alcorta tendrá 45 días para presentar un plan de transición que identifique dónde se enviará la basura, quién se hará cargo del traslado y cuánto costará. El depósito de residuos urbanos en el basural deberá cesar en seis meses y la basura deberá derivarse a un sitio habilitado. El juez previó una única prórroga de hasta 60 días, sujeta a que la comuna acredite que causas ajenas a ella impidieron cumplir a tiempo.

En paralelo, la comuna tendrá cuatro meses desde que quede firme la sentencia para presentar el plan de cierre y saneamiento. Deberá evaluar el estado del suelo y del agua subterránea y prever el traslado de los residuos acumulados a un sitio habilitado, salvo que se apruebe una alternativa técnica. Las tareas deberán comenzar dentro de los 30 días de aprobado el plan y concluir, en principio, en un máximo de dos años desde esa aprobación.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe deberá evaluar los planes y supervisar su ejecución. La comuna también tendrá que presentar un proyecto de gestión integral de residuos dentro del año de quedar firme el fallo, realizar reuniones públicas e informar al juzgado cada tres meses sobre los avances. La sentencia impuso las costas a la comuna y prevé multas progresivas, a pedido de parte, si incumple las órdenes.