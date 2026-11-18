Un video viralizado en las últimas horas expuso una insólita medida tomada durante el último amistoso del año de la Selección argentina frente a Costa Rica: ante el escaso marco de público en el estadio Mario Alberto Kempes, los organizadores decidieron liberar las puertas para permitir el ingreso gratuito de los hinchas.

La determinación se ejecutó apenas iniciado el segundo tiempo del encuentro disputado anoche en Córdoba. Las imágenes registradas en el lugar muestran el momento exacto en que se habilitan los molinetes y decenas de fanáticos que aguardaban en el perímetro ingresan corriendo a las gradas. Tras la apertura, las tribunas lograron mostrar un aspecto más acorde para despedir el año de la Selección subcampeona del mundo.

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Entradas caras, ausencia de Messi y bronca contra Tapia

La baja convocatoria fue el denominador común de esta última ventana de competencia, impulsada por dos factores determinantes: el retiro definitivo de Lionel Messi del conjunto nacional y el elevado valor de las localidades.

Para el compromiso en suelo cordobés, los tickets presentaban los siguientes precios oficiales:

Cabeceras: desde $80.000 (más cargo de servicio).

Plateas laterales: hasta $145.000.

Este escenario ya había encendido las alarmas el pasado viernes en la Bombonera, donde la poca afluencia de público para el clásico rioplatense ante Uruguay fue tal que el propio entrenador, Lionel Scaloni, debió responder preguntas sobre el tema en conferencia de prensa.

Además del descontento por los precios y la medida de emergencia en los accesos, el clima en las tribunas del Kempes sumó otro foco de tensión: durante el desarrollo del partido, los hinchas presentes entonaron cánticos e insultos dirigidos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien atraviesa un proceso judicial por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes.

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